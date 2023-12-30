首爾大學自主招生合格者有11%放棄註冊……自然科學方向相當壹部分地方選擇大學. December. 30, 2023 07:49. by 崔勛鎮記者 choigiza@donga.com. 據調查，在2024學年度大學自主高考招生中，每10名首爾大學合格生中就有1人放棄了註冊。據推測，自然科學方向合格生中大部分都逃到了地方大學的醫科大學，因此有分析認為“集中在最上位圈的醫科大學”的現象進壹步深化。 據鐘路學院29日透露，在此次自主招生中，被首爾大學錄取後仍未註冊的學生比率為10.5%（228名）。與去年（9.4%·194名）相比有所增加。按系列來看，自然系列的未登記比率最高，為15.1%。人文·社會學科所占比率為3.9%。醫預科合格生全部註冊。 高麗大學和延世大學的未註冊比率雖然比去年有所下降，但和首爾大學壹樣，未能避免“脫離自然科學”的現象。高麗大學電氣電子工學系的未註冊比率為137%，半導體工學系為95%。未註冊比率超過100%，意味著最初合格者全部放棄了註冊。延世大學人工智能學科的自主選拔定員為39名，最初合格的學生大部分放棄了登記，因此有38名“追加合格”。鐘路學院代表林成浩（音）分析說：“首爾大學以自然科學方向為中心，未註冊人員比去年增加，可能是因為流向其他大學醫科大學的最上位圈人員增加。”

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