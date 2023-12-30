今年大家的故事是什麽？. December. 30, 2023 07:47. . 父親作為銷售員輾轉多處工作，因病回家。面臨死亡的父親向兒子講述了自己的生活。比起現實，更接近幻象，有些軼事虛無縹緲，令人難以置信，但通過父親講述的故事，兒子同時理解了父親的偉大和失敗。聽到父親的故事，兒子這樣說道。“我的父親成了壹個神話。” 這是被翻拍成電影的丹尼爾•威利斯的小說《大魚（Big Fish）》的故事情節。翻譯該小說的已故西江大學教授張英姬（音）表示：“很多人聚在壹起形成世界並生活，最終是創造很多故事的過程”，“每個人在各自的人生中都是勇敢地戰鬥的英雄。” 故事的力量不僅適用於個人，也適用於組織。哈佛商學院教授弗朗西斯•弗雷和領導力聯盟創始人安妮•莫裏斯在哈佛商業評論（HBR）最新壹期刊登的《引導大膽變化的講故事》內容中建議，在組織需要巨大變化或出現急需解決的問題時，作為領導最先要做的事情是創作清晰、有說服力的故事。 弗雷教授表示：“壹般組織改革的70%都是以失敗告終，但如果創作具有說服力的故事，勝算就會提高”，“故事不僅能說明為什麽需要革新，還能用具體生動的語言說明未來會發生什麽樣的變化。” 要想為新的未來創作故事，首先要回顧過去。特別是在這個過程中，需要尊重過去的態度。如果過分集中於想改變的事情，就會忘記希望不要改變的是什麽。2017年優步因公司內部的性騷擾、盜用技術等而陷入危機，當時作為“救援投手”上任的首席執行官（CEO）達拉•科茲羅沙希，在與全體職員的第壹次見面會上沒有強調優步的處境有多糟糕，而是表示“將維持讓優步成為市場強者的競爭力”，得到了職員們的大力支持。 領導可以以自己真實的故事為基礎改變組織。領導對自己講的故事成為本人構想的組織變化的跳板，當與他人熟練地分享時，故事就會成為現實。波士頓咨詢公司的BCG Henderson Institute（亨德森智庫）會長馬丁•裏夫斯表示：“人們總是關註故事，通過故事來理解世界”，“單純的事實和信息通過故事來傳達商業如何運作和走向何方的高層次價值，這將成為急劇變化的世界中競爭優勢的核心源泉。” 研究表明，講故事具有連接人與人之間，激發行動靈感的驚人力量。美國作家蒂姆•奧布萊恩表示：“講故事是人類必需的活動”，“情況越困難，講故事的必要性就越大。”在壹年即將結束的現在，希望大家能思考今年支撐我或組織的是什麽，在新的壹年裏能帶來更好變化的是什麽，創作屬於自己的故事。

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