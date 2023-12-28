他人的不幸. December. 28, 2023 08:38. . “能安慰我的不幸的只有他人的不幸。”這是梁貴子小說《矛盾》中出現的句子。雖然聽起來像是殘忍的話，但大部分人看到比自己更不幸的人，就會得到安慰。19世紀丹麥畫家弗朗茨•亨寧森以描寫不幸的人們的畫而聞名。 亨寧森擅長肖像畫、風景畫、類型畫甚至動物畫，但給他帶來名聲的正是這幅畫《葬禮》（1883年•照片）。下雪寒冷的冬天，壹群身穿黑衣的家人正走向墓地。兩個年幼的兄妹緊緊牽著手走在前面，看似母親的年輕女子在老人的攙扶下緊隨其後。女人臉色蒼白，身體已經懷孕。葬禮的主人公是這些孩子的爸爸，也是女人的丈夫。不知道有沒有朋友或親戚，參加葬禮的人只有他們。女人失去丈夫的悲傷也很大，但是包括肚子裏的老幺在內，要獨自撫養年幼的三兄妹的情況會更加茫然。雖然能依靠的只有老父親，但老人的表情也同樣顯得心煩意亂。 畫中的背景是在哥本哈根實際存在的公墓。畫家似乎為了戲劇性地展現平民家庭的不幸而煞費苦心。憂郁的冬季天氣、空曠的墻壁、只有家人的葬禮、蒼白的女人的臉龐等，這些都是使悲劇和絕望感倍增的裝置。 值得關註的是右側中間位置的兩個男人。隔著距離看著這家人。亨寧森讓畫作的欣賞者也以同樣的觀眾視角看待他們。這幅畫壹經公開，人們就感動並贊不絕口，丹麥國立美術館立即購入並將其作為收藏品。” 大部分的不幸來自比較。與優秀的人相比，會帶來更大的不幸。人們之所以對這幅畫贊不絕口，可能是因為從這可憐的家庭不幸中得到了很大的安慰。也許畫家是為了觀察周圍的不幸，領悟幸福而畫的。

한국어