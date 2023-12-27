如果說精神力量是體育中最重要的價值. December. 27, 2023 08:18. . “委員長同誌教導我們，‘如果用思想填滿雞蛋，巖石也能打碎’。我們以這種透徹的思想在亞運會上創造了世界新紀錄。” 朝鮮“舉重英雄”嚴潤哲（32歲）在2014仁川亞運會男子56公斤級比賽中以298公斤的新世界紀錄奪冠後說道。這裏的“委員長”當然是指朝鮮國務委員長金正恩。嚴潤哲在2012年倫敦奧運會上也獲得了該級別的金牌。 記者再次見到嚴潤哲，是在兩年後的巴西裏約熱內盧奧運會上。嚴潤哲向奧運會二連冠發起挑戰，結果卻是銀牌。在朝鮮選手中被認為最有希望奪金的嚴潤哲未能實現目標後，朝鮮國家體育指導委員長崔龍海勃然大怒的樣子也被攝像機捕捉到。嚴潤哲也低著頭說：“沒拿到金牌，不是英雄。”為嚴潤哲翻譯的外國誌願者說：“在朝鮮，時鐘好像是倒著走的。” 朝鮮“體操英雄”李世光（38歲）再次證明了這名誌願者的評價。李世光在獲得裏約奧運會男子跳馬冠軍後表示：“我們最大的力量就是精神力量。多虧了精神力量，今天的金牌才得以實現。想到能給我們軍隊和人民帶來巨大的勝利，向敬愛的金正恩最高司令官同誌獻上勝利的報告和光榮的報告，我太高興了。” 對的。如果說精神力量是體育世界中最重要的價值，那麽朝鮮將包攬冠軍。朝鮮《勞動新聞》今年2月28日也通過題為《無極限的力量——精神力》的報道主張：“如果步槍也裝滿思想的彈藥，就能發揮比任何現代武器更大的威力。”這當然是無稽之談。雞蛋打不破巖石不是因為精神力不足，而是因為這是科學規律。 而且，韓國之所以能夠享受“精英體育”強國的地位，也是因為韓國體育科學達到了世界水平。生活體育基礎無法與韓國相比的日本，也模仿韓國體育政策科學院建立了日本國立體育科學中心，才重新找回了精英體育強國的地位。因此，如果大韓體育會想將明年的巴黎奧運會打造成再次飛躍的舞臺，那麽首先考慮“科學訓練法”和“科學戰略”是正確的。 但是，正如會長李起興在杭州亞運會結束後所宣稱的“將強化精神力量”那樣，大韓體育會把選手們送去了“海軍陸戰隊訓練營”。雖然連文化體育觀光部部長柳仁村也批評說這是“舊時代的想法”，但體育會從18日開始強行舉行了為期三天兩夜的“壹個韓國隊”活動。 如果李會長是朝鮮體育委員長，那麽在巴黎奧運會上獲得獎牌的某位選手就會留下以“托委員長同誌的福……”開頭的致謝感言。但如果真的出現說出這種話的韓國代表選手，會不會有人評價說“現在韓國的時鐘好像也是倒著走的”呢?

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