日本支援50%的半導體投資額……韓國只有15%的稅額減免. December. 26, 2023 08:09. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 在全球半導體供應網重組速度加快的情況下，日本正在成為強有力的伏兵（意外對手）。隨著支付半導體工廠投資費用的“最多50%”的巨額補助金，不僅吸引當地企業，還接連吸引海外企業的投資。如果宣布“半導體復活”的日本繼續采取攻擊性行動，有人擔心“今後10年內韓國的半導體工廠生產效率可能會被日本逆轉”。 25日，綜合國內主要半導體企業和專家的分析結果顯示，美國美光公司的日本廣島DRAM工廠通過從日本政府那裏獲得的39%的投資金，追加確保了5%至7%的成本競爭力。也就是說，出售100韓元的物品時，多留下5~7韓元。在每條生產線投入數萬億韓元至數十萬億韓元的“錢之戰爭”半導體設備競爭中，除了技術力、量產經驗外，還將追加確保新的武器。DRAM市場排名世界第三的美光有可能利用日本生產基地威脅三星電子和SK海力士。 代工（半導體委托生產）世界第壹大企業臺灣TSMC（臺積電）利用日本方面的補助金，籌集到了熊本第壹工廠設備投資額的41%。據分析，得益於此追加確保的成本競爭力為10%。日本為了鞏固臺積電正在推進的代工二、三工廠計劃，計劃將補助金比率提高至50%。KAIST電氣電子工學部教授金正浩（音）表示：“就像在拳擊中反復被刺拳擊打就會倒下壹樣，如果成本競爭力差距累積，就可以扭轉局面。” 日本政府指定半導體為“特定重要物資”，為每件可支付數萬億韓元規模的現金鋪平了道路。對此，除了現金外，還向Rapidus和Kioxia（鎧俠）等本國企業投入了多種形態的側面支援。這是同時推進吸引海外企業和培養本國企業的“雙軌戰略”。 相反，韓國根本沒有對半導體設施投資的現金支援政策。隨著3月份稅收特例限制法修訂案（K-芯片法）在國會通過，大企業的設施投資額稅額減免比率從8%提高到了15%，但因為是日落法，到明年12月就會回到原位。僅從日本的補助金和韓國的稅額減免政策來看，美光和臺積電沒有理由投資韓國。特別是韓國的法人稅率、最低限度稅等稅金本身也很高，因此與競爭國相比，投資魅力有所下降。 半導體業界高層相關人士表示：“如果拋開人力、基礎設施、國民情緒等，單純地只考慮數字，就連韓國企業在日本建立工廠也可能更有利”，“韓國政府和政治圈也有必要在經濟安保方面擴大對半導體產業的支持。”

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