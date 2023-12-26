價格競爭力比韓國更高的日本半導體工廠即將成為現實. December. 26, 2023 08:08. . 有預測稱，正在日本建設的美國、臺灣半導體企業工廠將具備比預想的更高的價格競爭力。因為日本政府為了重獲被韓國等奪走的半導體主導權，向這些企業支援了巨額補貼。韓國的支援政策相對處於劣勢，因此有人預測10年內日本半導體產業將再次超過韓國。 半導體委托生產第壹大企業臺積電（TSMC）與日本索尼等合作，以明年2月竣工為目標，正在日本熊本縣建設代工廠。設備投資1萬億日元（約9.14萬億韓元）的41%將從日本政府得到補貼。只要滿足“工廠運營10年以上，供應不足時先向日本提供”的條件即可。據悉，因此將在日本生產的臺積電系統半導體的價格競爭力將提高10%。 美國半導體企業美光科技也在日本廣島縣建立新壹代DRAM半導體工廠。這是繼三星電子、SK海力士之後的第三大DRAM半導體企業。計劃投資5000億日元（約4兆5700億韓元），日本政府決定返還39%的補貼。由於補貼效果，預計該工廠生產的DRAM的價格競爭力將提高5%至7%。 在技術差距只有幾個月的最頂級半導體企業之間，5%-10%的價格競爭力差距是決定勝負的決定性因素。因為這樣可以降低價格或獲取更多的利潤。雖然第壹工廠尚未啟動，但臺積電公布在日本設立第二、第三工廠的計劃也是出於這樣的考慮。對於正在以代工廠第二位追趕臺積電的三星電子來說，情況變得不利。 因為日本政府認為，放低自尊心、向外國企業建設的工廠投入本國國民的稅金，之於恢復半導體是不可避免的。日本政府每年還向本國企業為復興半導體而聯合建立的代工企業“Rapidus”提供3000億日元的援助。 與此相比，韓國政府為鼓勵半導體企業投資設施而支援的優惠只是減免法人稅。完全沒有以“返現”形式返還給企業的補貼。不僅是日本，美國、歐盟、中國、印度等主要國家不是企業，而是政府全面展開了半導體戰爭。我們不能放手不管任由韓國企業在海外孤軍奮戰。

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