《首爾之春》助力電影業迎來春天，32天觀影人次突破千萬大關. December. 25, 2023 08:14. by 崔智善 aurinko@donga.com. 講述雙十二政變的電影《首爾之春》24日突破了1000萬觀影人次。該片自上月22日上映以來，已經過了32天。這是繼《犯罪都市3》之後，今年第二部觀影人次達到1000萬的電影。如果加上去年12月上映、今年1月觀影人數突破1000萬的《阿凡達2》，這是今年第三部千萬觀影人次電影。《首爾之春》也成為繼大流行之後，非系列作品首部突破1000萬觀影人次的電影。 這是歷代電影公映作品中的第31部、韓國電影中第22部1觀影人次達到1000萬的電影。金成洙導演通過這部電影首次成為千萬觀影人次導演。1995年通過電影《Run Away》出道的金導演憑借《心跳》（1997年）、《日出城市》（1999年）等備受矚目。演員鄭雨盛（飾李泰信）也自1994年出道以來，首次成為千萬觀影人次演員。而飾演全鬥光壹角的黃晸玟則是繼《國際市場》（2014年）、《老手》（2015年）之後，第三次成為千萬觀影人次演員。 《首爾之春》講述了1979年12月12日發動軍事政變的全鬥光和試圖阻止他的李泰信之間9個小時內發生的事情。以縝密的劇本為基礎，得到了“即使知道結局，也覺得壓力大得要死”的評價，不僅是中老年層，在10~30多歲之間也興起“心率測定挑戰賽”，掀起了觀影熱潮。

한국어