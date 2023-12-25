不敢回答自己是“經濟總指揮”的經濟副總理候選人. December. 25, 2023 08:14. . “本屆政府的經濟總指揮是誰？” 理所應當似的，筆者想起的是“經濟副總理”。這是19日舉行的副總理兼企劃財政部部長候選人崔相穆的人事聽證會上，國民力量黨議員朱豪英提出的問題。他說：“經濟副總理來當嗎?是經濟首席來當?還是政策室長來當呢?”原來就有經濟首席秘書，總統室又新設部長級的政策室長職位，因此讓人擔心副總理不能成為總指揮而被擠在壹邊。 沒有出現“是經濟副總理”的回答。崔相穆表示：“因為還沒有就任，這麽說還為時過早。”相反，他還說，“人”很重要。他最後說：“在內閣，我會做在內閣該做的事情，在總統室，政策室長做自己該做的事情，會好好協調的。”雖然看起來是比在野黨議員們之前提出的“崔順實幹政”事件相關問題更容易回答的問題，但崔相穆的回答卻非常謹慎。我從未見過總統的經濟幕僚被正式稱為總指揮。 交給崔相穆的職責分明是經濟總指揮。總統提出的崔相穆人事聽證邀請案中寫道：“隨著全球復合危機的持續，經濟總指揮為穩定經濟運營的作用比任何時候都重要，在這種情況下，（我）判斷對象是充分具備為我國躍升為全球中樞國家做出貢獻的能力和資質的最佳人選。” 作為崔相穆展現謙遜的軼事，其余味令人不快，是因為最近看到了最終決定經濟政策的過程。當初，政府對通過國內股票交易獲得的利益征收稅金的標準提高到每個項目的50億韓元持否定態度。雖然打總統室接連出現放寬標準的報道，但副總理兼企劃財政部部長秋慶鎬12日明確表示：“不在具體討論。”但僅僅9天後，股票轉讓所得稅大股東標準得到了緩解。 據說是總統室大力推進的。據悉，總統室MZ世代行政官們強烈建議高層負責人說，“廢除股票轉讓稅是尹錫悅總統的競選公約，由於市場的不確定性，個人投資者受到了損失”。結果，總統室接受了這壹提議，經過討論後開始推進。如果按他所說，就是把經濟原則拋在腦後，根據政治判斷開始刺激股市。到目前為止，如果壹個項目的持有金額超過10億韓元，就被分類為“大股東”，要收稅。因此，大戶個人投資者為了避稅，年底大量拋售股票，導致股價壹再下跌。 崔相穆在壹個月前還是總統室經濟首席秘書。他甚至被評價為“天才官僚”。他比任何人都清楚總統室和政府的力學關系。因此，他未能以經濟總指揮自居才更加令人擔憂。這被解讀為不是統率和協調經濟政策、而是要成為“追隨者”的姿態。具有諷刺意味的是，崔相穆在2016年作為企劃財政部次官，帶頭將股票轉讓稅大股東標準從25億韓元（以KOSPI為準）降低到了15億韓元。他是經濟總指揮還是追隨者，他上任後的行動會給予確認。

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