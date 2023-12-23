今年聖誕節前夜，“孫誕老人”期待給球迷送上進球禮物. December. 23, 2023 08:18. by 金培中 wanted@donga.com. “孫誕老人”孫興慜（托特納姆熱刺隊•照片）作為送給球迷的聖誕禮物，將爭取進更多的球。 孫興慜將在平安夜24日0時舉行的2023~2024賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）第18輪主場比賽中出擊。這是孫興慜自2015~2016賽季首次進入英超以來，托特納姆熱刺隊第三次在平安夜進行聯賽比賽。2017年球隊以3比0擊敗伯恩利，2018年以6比2大勝埃弗頓。 5年前的12月24日舉行的與埃弗頓隊的比賽給孫興慜加上了“孫誕老人”的修飾語。孫興慜當天憑借2粒進球和1次助攻的出色表現，帶領球隊以4球優勢大勝對手，被選為當場比賽最佳球員。當時英超事務局通過推特傳達孫興慜的活躍表現，並使用了孫興慜和聖誕老人合二為壹的“孫誕老人（Sonta Claus）”壹詞。 孫興慜將在今年平安夜對陣埃弗頓隊。本賽季英超進球數並列排在第3位的孫興慜將在與埃弗頓隊的比賽中挑戰聯賽第11粒進球。目前，射手榜首位的埃爾林•哈蘭德（曼城）攻入14球，排名第2位的穆罕默德•薩拉赫（利物浦）攻入11球。孫興慜此前在聯賽中共與埃弗頓隊交鋒12次，攻入4球，助攻3次。 另壹方面，黃喜燦（伍爾弗漢普頓隊）正在準備24日晚10點與切爾西隊的比賽。這是黃喜燦出道英超聯賽的2021~2022賽季以來，伍爾弗漢普頓首次在平安夜進行比賽。如果以8粒進球排在聯賽射手榜並列第6位的黃喜燦在與切爾西隊的比賽中攻入多粒進球，這將是他進軍英超後首次在壹個賽季取得兩位數的進球。伍爾弗漢普頓隊21日表示，將與黃喜燦的合同延長到了2028年。此後，還包括了可以再延長12個月的條件。伍爾弗漢普頓俱樂部表示：“黃喜燦在聖誕節前攻入9球（聯賽8球，杯賽1球），正在度過最輝煌的賽季。”

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