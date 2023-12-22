李剛仁取得聯賽第2次助攻，平息法國當地媒體對他數據不佳的批評. December. 22, 2023 08:40. by 金培中 wanted@donga.com. 巴黎聖日耳曼隊（PSG）所在的李剛仁貢獻個人聯賽第2次助攻，為球隊的勝利做出貢獻，並結束了今年的最後壹場比賽。 21日，李剛仁在與梅斯隊的2023~2024賽季法甲聯賽比賽中首發出場，並在雙方0比0戰平的下半場第4分鐘，助攻隊友維蒂尼亞打入壹球。這是體現李剛仁才能的助攻。李剛仁在上半場作為左路中場首發出場，但在下半場開始時將位置變更為右側邊鋒，4分鐘後他在禁區右邊角前用左腳傳球，將球準確地傳到了奔向對方球門的維蒂尼亞的腳下，後者破門得分。PSG隊在下半場第15分鐘和第38分鐘，憑借基利安•姆巴佩的2粒進球，以3比1取得了勝利。下半場補時2分鐘時，李剛仁被岡薩洛•拉莫斯替換下場。 在10月29日與布雷斯特的聯賽比賽中，李剛仁貢獻首次，時隔7場比賽他再次取得助攻。包括上月4日在與蒙彼利埃的聯賽比賽中攻入首粒入球在內，本賽季他在聯賽中攻入1球，助攻2次。 李剛仁還平息了最近法國當地媒體對他數據不佳的批評。PSG隊主教練路易斯•恩裏克不顧各媒體的批評，表示“具備了壹切”，並在賽後表示，“李剛仁很容易傳出決定性的傳球。我高度評價的是他的多才多藝。他是無論在哪個位置都能踢球的選手”，稱贊了李剛仁。 當天，李剛仁的評分僅次於進球選手。足球統計網站“Fotmob”給李康仁打了8.3分，僅次於姆巴佩（9.2分）和維蒂尼亞（9.1分）。Whoscored網站給李康仁打了7.5分。姆巴佩為8.9分，維蒂尼亞為8.3分。

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