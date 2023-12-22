哈馬斯領導層發生內訌，“停戰談判”VS“不能妥協”. December. 22, 2023 08:40. by 開羅=常駐記者金起潤 pep@donga.com. 在以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰爭中，主導武裝鬥爭的加沙地區內的哈馬斯領導層和以卡塔爾為根據地的哈馬斯政治局領導層出現了分裂局面。最近，哈馬斯政治領導人伊斯梅爾·哈尼耶不僅接連與以色列方面進行了停戰談判，還與巴勒斯坦自治政府方面就戰爭結束後加沙地區統治構想交換了意見。對此，主導以色列突襲的加沙地區實權者葉海亞·辛瓦爾強烈反對。 據《華爾街日報》20日報道，哈尼耶、胡薩姆·巴德蘭等哈馬斯政治局領導層最近會見了被評價為競爭黨派、對以色列更加柔和的巴自治政府領導人，就戰後統治構想等問題交換了意見。 巴德蘭對《華爾街日報》說：“我們不是追求‘零和遊戲’的遊擊隊。希望戰爭結束。”這與哈馬斯此前向以色列進行殊死抗戰的立場形成了鮮明的對比。同壹天，哈尼耶還前往與加沙地帶南部接壤的埃及，繼續討論停戰問題。統治約旦河西岸地區的巴自治政府當初曾統治加沙地區，但由於腐敗等原因失去民心，把加沙地區拱手讓給了哈馬斯。兩個組織直到最近還在以色列鬥爭路線等問題上發生沖突。也有分析認為，由於以色列的壹再攻勢，在加沙地區逐漸失去控制權的哈馬斯向巴自治政府執政勢力法塔赫伸出了求援之手。 相反，加沙地帶的實權者辛瓦爾遲遲才接到政治局領導層的這壹消息，主張中斷停戰談判，稱“目前戰爭的勝敗尚未決定，妥協還為時過早”。 以色列總理內塔尼亞胡也斷然否認了停戰的可能性。他通過聲明表示：“所有恐怖分子只有投降或死亡兩種選擇。”

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