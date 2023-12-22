全租詐騙受害者達1萬人，他們真正所期盼的東西. December. 22, 2023 08:39. . 全租詐騙的受害者超過了1萬名。國土交通部全租詐騙受害支援委員會從今年6月開始到本月20日為止，先後17次研究了1.2537萬件受害申請，其中1.0256萬人被認定為受害者。 據韓國城市研究所10月發表的實態調查結果顯示，全租詐騙受害家庭的平均全租保證金為1.1711億韓元。即使單純計算，近1.2萬億韓元的資金在“空中解體”。甚至全租房詐騙事件還在進行中。除了現有的仁川或首爾外，水原、大田等其他地區也接連出現了受害事例。 除了像這樣廣泛、持續發生損失的事實外，全租詐騙事件還有其他特征。正如1萬名的受害者人數壹樣，受害者的故事多種多樣。有不知道是違章建築就簽約，然後遭遇全租詐騙的人。也有在不知道房子已經轉交給信托公司的情況下簽訂全租合同的情況。簽訂租賃合同後，房東申請破產，很難收回保證金。 在這種情況下，特別法出現死角地帶是理所當然的事情。全租欺詐特別法實施後不到6個月就提出8件修改案，這壹點也反映了這壹事實。即使被認定為受害者，也不能立即得到救濟。要經歷拍賣等漫長的法律程序，而且很難完全收回保證金。 因此，在野黨所說的“先救濟後回收”是很有魅力的解決方案。就像住宅城市保證公社（HUG）對全租保證金保證保險加入者做的那樣，國家代替房東償還保證金，之後再回收。甚至出現了職權上呈包含“先救濟後回收方案”的特別法修改案並使其通過的話，這是因為那才是比較容易的解決方法。 但是，正如預計明年HUG將出現大規模赤字壹樣，“後回收”需要很長時間。能否完全回收也不得而知。稍有不慎，詐騙加害者需要償還的錢，國家就會用稅金代替償還。另外，與電話詐騙等其他詐騙事件的受害者、追加繳納保證費，準備安全裝置的租戶之間的公平性問題也仍然存在。 在這種情況下，壹味地高喊“先救濟後回收”，並以此為借口，將受害者的緊迫感利用在政治鬥爭中。國會要做的事情是收集各種利害當事人的聲音，達成社會協議。考慮到全租詐騙受害者們被侵害了“家”這壹生活必需的空間，應該討論是否將稅金投入“先救濟”，或者在現實可行的範圍內努力消除死角地帶。政府也應該更加積極地研究什麽是可能的，什麽是不可能的，向受害者和國會進行如實說明。這就是在寒冷的天氣裏，在街上高喊修改特別法的受害者們所期盼的事兒。

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