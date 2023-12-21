3.5367萬億韓元……去年企業社會貢獻支出額同比增加20%，創歷史新高. December. 21, 2023 09:09. by 郭道英 now@donga.com. 雖然經濟蕭條長期化，但去年國內主要企業的社會貢獻支出額創下了歷史最高值。 20日，韓國全國經濟人聯合會（FKI）以去年銷售額前500強企業中的問卷回答企業和發行可持續經營報告書的企業等299家公司為對象，發表了社會貢獻支出明細調查結果。 據此，去年這些企業的全體社會貢獻支出金額共達35367.1096億韓元，每家公司的平均支出額為153.1044億韓元。與前壹年相比，分別增加了20.9%和14.6%。全國經濟人聯合會表示，這是實施社會貢獻實態調查的1993年以來的最高值。 去年社會貢獻支出額比前壹年增加的企業占63.5%。增加25%以上的企業也達到了39.8%。支出增加的理由依次為“緊急救助、國家活動等當年度焦點問題帶來的暫時性費用增加”（23.3%）、“增加對代表性社會貢獻項目的投資及新上市”（21.7%）、“新冠病毒全球性大流行導致的社會支援要求增加”（17.5%）等。 另外，當天全國經濟人聯合會表示，以銷售額為準，以600大企業為對象進行的企業景氣調查指數（BSI）調查結果顯示，明年1月份的BSI預測值也比前壹個月有所下降，達到91.1。BSI預測值從去年4月（99.1）開始低於標準線100。

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