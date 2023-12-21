朝野政黨就657萬億韓元明年預算案達成協議……逾期19天，今日處理. December. 21, 2023 09:09. by 尹明進記者 mjlight@donga.com. 國民力量黨和共同民主黨20日就處理657萬億韓元規模的明年預算案達成了協議。政府決定從現有政府草案（657萬億韓元）中減額4.2萬億韓元，同時接受國會要求的4.2萬億韓元增額，最終維持了政府草案的額度。朝野政黨原先決定在20日下午的全體會議上處理預算案，但由於雙方達成壹致時間推遲，決定21日上午10點追加召開全體會議，以原點處理預算案和預算附屬法案。雖然好不容易避免了最糟糕的延遲處理，但比預算案通過的法定時限（12月2日）晚了19天。到目前為止，去年12月24日是國會先進化法實施以來最晚處理預算案的事例。 國民力量黨院內代表尹在玉和共同民主黨院內代表洪翼杓當天在國會會面並達成了上述協議。朝野政黨之間壹直存在分歧的研發相關預算比政府草案增加了6000億韓元，共同民主黨壹直要求的新萬金相關預算也凈增加了3000億韓元。被稱為“李在明牌”預算的地區愛心商品券發行補貼預算，當初在政府草案中被全額削減為0韓元，但在朝野協商過程中追加反映了3000億韓元。國家債務和國債發行規模決定不比政府方案增加。這壹措施反映了政府和執政黨健全財政的意誌。 尹在玉表示：“雖然預算協商過程中存在困難，但已經超過法定時限，再加上考慮到民生和國家經濟，兩黨之間懷著不能再推遲的迫切心情互相作出了讓步和妥協。對於未能遵守法定時限，我感到很抱歉。” 洪翼杓表示：“從在野黨的立場來看，雖然多少有些遺憾，但從兩黨進行了最大努力協商這壹點來看，我認為很有意義。”

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