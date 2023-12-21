“宜寧奉獻王”孔奶奶壹生奉獻，最後還捐贈了遺體. December. 21, 2023 09:03. by 宜寧=都永鎮記者 0jin2@donga.com. 半個多世紀來持續奉獻和捐贈、人稱“宜寧奉獻王”的孔道研（音）奶奶去世的消息遲遲才被傳開。老奶奶享年82歲，壹生都在捐贈，最後還留下了“把屍體捐贈給解剖學研究室”的遺言。 慶尚南道宜寧郡20日表示，孔奶奶9月13日因老年病去世。宜寧郡相關人士解釋說：“孔奶奶的靈堂設在慶南昌原市，所以事後才得知其死亡消息。” 孔奶奶從17歲起在帳篷裏過婆家生活，生活非常艱難，甚至要向鄰居討飯吃。盡管如此，她還做著包袱生意，日夜工作，到了30多歲，情況好轉後，正式開始了捐贈和服務。 1985年，孔奶奶對沒有居民醫療設施感到惋惜，就購買了225平方米（約68坪）的土地，委托宜寧郡建設松山保健診療所。她欣然向家境困難的學生捐贈獎學金，每年參加“幫助不幸鄰居”等活動，持續捐款壹年也沒落下。 健康惡化後，她還開著手推車賣野菜或撿舊貨，賺了錢繼續捐款。據悉，孔奶奶在2020年9月獲得國民勛章石榴章後，在50萬韓元的獎金上加上自己的50萬韓元，捐贈給了村子。從1999年開始，她堅持寫誌願日記。 子女們按照故人的意願，將她的遺體捐贈給了慶尚國立大學，用於解剖學研究。孔奶奶的丈夫朴孝珍爺爺去年去世，遺體也已經捐贈給了同壹個地方。孔奶奶的長子朴海坤（63歲）平靜地說：“（因捐贈屍體）不能出殯，作為子女心裏很不好受，但這也是母親的意願。”

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