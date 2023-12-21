停業建築公司551家，“17年來最多”……要清除虧損企業以防傳染. December. 21, 2023 09:02. . 由於利率上調和房地產經濟蕭條，建設業界的資金壓力越來越大，建設公司有可能接連倒閉的危機感正在增大。今年關閉的綜合建設公司為17年來最多，市場上甚至出現了部分中大型建設公司破產的傳聞。信用評價公司壹致降低建設公司的信用等級，向建設公司貸款的金融圈也戰戰兢兢。 今年以來，全國停業的綜合建設公司共有551家，比去年的327家激增了70%左右。這是2006年以後17年來的最大值。因資金困難進入法庭管理的建設公司也以地方為中心陸續出現。最近，施工能力評價排名前10位的壹線建設公司即將進入企業整改的傳聞傳開後，股價暴跌。大型建設公司也不能掉以輕心的不安感擴散到了市場。 建設公司之所以面臨資金困難，是因為隨著高利率長期化、工程費用的上漲，很多虧損項目融資（PF）項目未能開工和出售。最近，首爾市江南圈中心的工程也告停止，情況非常不好，正在進行拍賣的企業在全國有120個。如果執行公司提出項目融資貸款，施工公司建設公司通過連帶保證加強信用，但由於執行公司的破產，建設公司承擔貸款的情況越來越多。如果這樣的企業增加，健全的建設公司也難以避免破產。 情況發展到這種地步，金融當局和債權團的責任也不小，他們只忙於防止因延長期限、利息延期等導致項目融資虧損的爆發。截至9月底，房地產項目融資貸款余額為134.3萬億韓元，比去年底增加近20萬億韓元。滯納率為2.42%，3年內上升4.4倍。不考慮事業性和償還可能性，只給延長，相當於擴大了潛在的虧損規模，建設公司和金融公司的健全性也壹同惡化。 在短期內高利率基調持續、房地產景氣也再次凍結的情況下，不能再推遲整理虧損。對於沒有回生可能性的虧損企業，應盡快著手進行結構調整，對於經歷暫時危機的建設公司，應通過流動性支援來幫助緩解。必須牢記，如果不能切實挖除腐爛的地方，不僅是建設公司，整個金融系統也會壹起爛掉。

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