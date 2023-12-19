德國“極右翼黨”AfD在城市地區市長選舉中首次獲勝. December. 19, 2023 08:47. by 趙은아 achim@donga.com. 在德國提出反移民的極右翼黨“德國選擇黨（AfD）”首次培養出了中小城市市長。在塞爾維亞議會選舉中，親俄羅斯右派傾向的現任執政黨獲勝。在歐洲，難民增加和高物價導致的經濟困難持續不斷，極右熱潮正在高漲。 17日，據德國國營電視臺德國之聲（DW）等報道，當天AfD自2013年建黨以來首次在城市地區市長選舉中獲勝。在德國東部被稱為“薩克森州的瑞士”的4萬人口城市皮爾納實施的市長決選投票初步統計結果顯示，候選人蒂姆•羅赫納（53歲•照片）以38.5%的得票率力壓其余兩位候選人，當選為市長。 羅赫納雖然是無黨派人士，但以AfD候選人的身份參加了選舉。他與德國前總理默克爾所屬的德國最大在野黨基督教民主黨（CDU）候選人及自由選民黨（FW）候選人展開了競爭。 據DW等當地媒體報道，AfD候選人當選人口達4萬人的城市市長尚屬首次。今年7月，在薩克森-安哈爾特州小城鎮拉貢-耶斯尼茨的市長選舉中，雖然AfD所屬候選人當選，但這裏的人口只有9000人。薩克森州情報當局最近將AfD分類為右派極端主義運動，在這種情況下，AfD培養出了市長，因此更加引人註目。在德國，AfD的上升趨勢仍在持續。據DW報道，據壹項問卷調查結果顯示，每5名選民中就有1人回答將票投給了AfD，繼CDU之後，獲得了第二位的支持率。 而在東歐的塞爾維亞，在實際上詢問是否再信任總統的議會選舉中，親俄極右傾向的執政黨宣布獲勝。據美聯社報道，塞爾維亞總統武契奇17日在議會選舉中開票達到76%的時候召開記者會，宣布塞爾維亞革新黨（SNS）取得壓倒性勝利。 有預測稱，隨著武契奇總統和SNS在此次議會選舉中取得壓倒性勝利，國政掌握力進壹步增強，將進壹步加強極右政策。去年成功連任的武契奇總統因憎惡犯罪導致的社會混亂、高物價導致的經濟困難等遭遇信任沖擊後，為了轉換局面，決定提前進行議會選舉決壹勝負。

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