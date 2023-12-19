外國人就業人數首次突破90萬人……壹年內增加8萬人. December. 19, 2023 08:47. by 世宗=宋慧美記者 1am@donga.com. 在韓國國內工作的外國就業者首次超過了90萬名。 據統計廳18日公布的《2023年移民者滯留情況及雇傭調查結果》顯示，以今年5月為基準，外國人就業人數為92.3萬名。與前壹年相比增加了8萬名，首次超過了90萬名。這相當於全體國內就業人數的3.2%。在韓國停留91天以上的15歲以上外國人也有143萬名，是自2012年統計以來的最高值。與壹年前相比，增加12.9萬人（9.9%），增幅也創下了歷史新高。 這是因為因新冠病毒“地方病化”而停滯不前的國內就業和留學重新找回了活力。在制造業、農林漁業等領域工作的非專業就業者（E-9）人數比1年前增加了6萬名，達到26.9萬名。留學生為18.8萬名，比壹年前增加了2.5萬名。 50.2%的外國人就業者的工資不到200萬~300萬韓元。工資在300萬韓元以上的比重為35.8%，居第二位，但同比增幅最大，為9.2個百分點。對於非專業就業的外國人從以前的工作崗位辭職的理由，28.9%的人選擇了“低工資”，比重最大。其次為“工作辛苦或危險”（19.4%）。

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