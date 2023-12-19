瞄準美國核潛艇和本土的朝鮮挑釁……韓美應盡快建立“壹體型核保護傘”. December. 19, 2023 08:46. . 朝鮮昨天上午向東部海域發射了疑似使用固體燃料的“火星-18”型洲際彈道導彈。該導彈以高角度發射，高度超過6000公裏，飛行了約1000公裏。如果以正常角度發射，射程可達1.5萬公裏以上，可以打擊美國本土全境。朝鮮還在前壹天晚上發射短程彈道導彈，飛行了570公裏。這是今年以來首次連續兩天進行試射彈道導彈的挑釁。 朝鮮接連進行試射彈道導彈的挑釁，是對韓美加強對朝延伸威懾體制的反彈，也是為了顯示應對能力的武力示威。韓美上周在華盛頓召開核磋商小組會議，決定在明年6月之前制定應對朝鮮核攻擊的核戰略企劃和運用指南，並舉行8月韓美聯合軍演時適用的核作戰方案演習。也就是說，從僅限於常規戰爭的韓美聯合軍演發展為應對核戰爭的演習。對此，朝鮮也不得不緊張起來。朝鮮指責核磋商小組會議結果是“赤裸裸的核對決宣言”，威脅“先發制人、毀滅性的應對”，也是因為這個原因。 據分析，朝鮮在短短10個小時內連續發射短程和遠程導彈，也是為了阻止美國戰略資產接近韓半島，並顯示可以打擊美國本土，從而削弱美國核保護傘的運轉。在此次挑釁中，朝鮮威脅說，如果將短程彈道導彈的發射方向轉向南方，就可以打擊進入釜山港的“密蘇裏”號美國核潛艇，如果以正常角度發射洲際導彈，就可以打擊美國本土全境。特別是，朝鮮正在加緊推進隨時可以進行突襲打擊的固體燃料洲際導彈的戰鬥力化，並進行應對韓美核作戰的演習。 應對韓美延伸威懾的朝鮮進行針鋒相對的挑釁，在韓朝間“9·19軍事協議”被廢棄的韓半島提高了軍事緊張感。如果再加上明年美國大選之前的政治變數，東北亞局勢的不穩定性增大，朝鮮將會以更大的挑釁動搖安保格局。現在很難用“壓倒性的報復、懲罰”等警告來遏制朝鮮的挑釁沖動。韓美應盡快啟動“壹體型延伸威懾”。韓國應該加快建立與美軍戰略司令部配合的韓國軍隊戰略司令部等，加快構建韓國軍隊的應對能力和互助體制。

한국어