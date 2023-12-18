現代汽車與阿聯酋主權財富基金簽訂“環保-未來移動”協議. December. 18, 2023 08:12. by 韓在熙記者 hee@donga.com. 現代汽車決定與阿拉伯聯合酋長國主權財富基金在“未來移動出行及環保能源”領域攜手合作。現代汽車繼今年10月與沙特阿拉伯主權財富基金合作、在沙特建立第壹個中東生產基地後，再次加強與中東的合作。 現代汽車17日表示，已與阿聯酋主權財富基金“穆瓦達拉投資公司”簽訂了《旨在加速環保轉換及未來新事業的諒解備忘錄》。此前，現代汽車社長張在勛和穆瓦達拉集團副社長瓦利德·莫卡拉夫·穆海利出席了當地時間15日在阿聯酋阿布紮比穆瓦達拉大樓舉行的簽約儀式。2002年成立的國營投資公司穆瓦達拉與阿布紮比投資局、迪拜投資局並稱為阿聯酋三大主權財富基金。 兩家公司計劃通過這壹合作備忘錄，合力利用氫氣制造鋼鐵的“綠色鋼鐵”生產。關於“綠色鋁”，雙方也在利用環保能源生產和再利用鋁的技術等全盤事業上進行合作。在環保移動領域，雙方計劃為構建伊比利亞半島內的電動汽車充電基礎設施、普及氫氣商用車、共同開發可再生合成燃料等進行合作。此外，雙方還決定今後在未來航空移動部門探索多種利用兩家公司所擁有力量的方案。

한국어