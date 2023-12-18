韓美從明年8月開始進行應對朝核攻擊的演習. December. 18, 2023 08:12. by 華盛頓=常駐記者 文炳基、尹相虎記者 weappon@donga.com,ysh0015@donga.com. 最早從明年8月“乙支自由盾牌”演習開始，韓美將實施反映應對朝鮮核攻擊方案的聯合演習。此外，雙方還將建立危機時兩國首腦可以24小時溝通的專用“熱線”。為應對朝鮮核攻擊而動員美軍戰略資產進行核反擊等，兩國軍事力量相結合的“壹體型延伸遏制”即將浮出水面。 韓美兩國當地時間15日在美國華盛頓舉行了第二次核磋商小組會議，就上述方針達成了協議。韓國國家安保室第壹次長金泰孝表示：“核戰爭時，只有美國的核武器和韓國的非核武器、戰略資產融為壹體，才能相互保護，在空中、海上、陸地上進行軍事活動。如果想將此結合起來，就需要實戰演習。” 此前，兩國的聯合軍演中沒有朝鮮投放核武器時的應對方案。因為聯合行動計劃中並沒有反映美國的核保護傘。對此，金泰孝表示，“針對朝鮮核攻擊，如果說（原有的）美國核保護傘是說‘美國會自行判斷進行核報復，請放心’，那麽現在從壹開始就是韓美壹起思考、準備、演習、實行核應對”，強調了兩者之間的不同。 兩國還決定，到明年中期為止，出臺針對朝鮮核攻擊時共同應對的總體方針和針對韓半島的核戰略企劃、運用方針。其中包括核相關敏感信息共享方式和保安體系的構建、核危機時的磋商程序及體系、朝核危機管理及減少危險的計劃等。 金泰孝表示：“還拿到了兩國首腦可以隨時通話的攜帶裝備。”韓國軍方相關人士也表示：“明年的‘乙支自由盾牌’聯合軍演將適用於假設朝鮮對韓投放核武器等核攻擊情況、以美國核力量進行報復的階段。”

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