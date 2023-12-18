擔任《胡桃夾子》主角等K芭蕾舞蹈演員們的活躍. December. 18, 2023 08:11. . 每年12月，世界芭蕾舞界都會如約而至地演出芭蕾舞《胡桃夾子》。1892年在俄羅斯聖彼得堡馬林斯基劇場首演的芭蕾舞《胡桃夾子》今年也將在世界上歷史最悠久的巴黎歌劇院芭蕾舞團（BOP）以及英國皇家芭蕾舞團、俄羅斯馬林斯基芭蕾舞團、美國芭蕾舞劇院（ABT）等作為12月代表節目登場亮相。國內代表性芭蕾舞團國立芭蕾舞團和環球芭蕾舞團（UBC）也將於本月舉行《胡桃夾子》演出。 今年的《胡桃夾子》之所以更加特別，是因為從遙遠的美國波士頓傳來的消息。與ABT、紐約城市芭蕾舞團等壹起代表美國的芭蕾舞團波士頓芭蕾舞團在年末的《胡桃夾子》演出中選定了5名韓國舞蹈演員為主角。包括首席舞蹈演員芭蕾舞演員韓瑞惠（人名音譯下同）和蔡智英在內，男獨舞演員李善宇和第二獨舞演員李尚敏、群舞芭蕾舞演員金錫柱是主人公。進入波士頓芭蕾舞團網站壹看，作為《胡桃夾子》預售畫面的主照片，上面掛著蔡智英的演出照片。讓人再次感受到了“K芭蕾舞”的威力。 最近幾年，在世界著名芭蕾舞團擔任首席舞蹈演員的韓國舞蹈演員大幅增加。在巴黎歌劇院芭蕾舞團成為亞洲首位明星芭蕾舞演員的朴世恩、俄羅斯馬林斯基芭蕾舞團金基民、ABT徐熙和安柱元、摩納哥蒙特卡洛芭蕾舞團安在容就是代表性的例子。他們中的大部分人將在年末登上《胡桃夾子》的舞臺。 韓國的芭蕾舞教育歷史較短，韓國舞蹈演員的身體條件也比不上西方人。盡管如此，韓國舞蹈演員活躍在世界的理由是什麽呢？多年來采訪演出界見到的樸世恩、金基民等著名舞蹈演員都有共同的特點。雖然答案像教科書壹樣，但自稱為不知滿足的大量練習，想要進壹步發展的意誌與眾不同。 過去朴世恩曾說：“可以說我人生的100%都是芭蕾舞。”當被問及原因時，她回答說：“因為我的目標是成為隨時為觀眾帶來最佳舞臺的芭蕾舞演員。”臨盆時，她也會穿著拖鞋去練習室，練習結束後就不斷苦惱著“今天有什麽不足？”甚至為了切斷這種想法，還特意制造了“制科”的愛好。與其他芭蕾舞演員相比，金基民的彈跳力倍增，被冠以“逆重力的跳躍”的修飾語，在成為馬林斯基芭蕾舞團首席舞蹈演員後，他每天上午7點到達練習室，練習10個小時左右。僅肌肉運動每天進行5個小時。完美的技巧並沒有隱藏的特別秘訣。只有努力和練習才是答案。 隨著活躍在世界各地的舞蹈演員的增加，韓國芭蕾“希望之星”們夢想的外延也變寬了。如果說過去的目標是加入國立芭蕾舞團、UBC，那麽最近對於芭蕾舞專業的人來說，加入世界著名芭蕾舞團並不是“無法實現的夢想”，而成了“可能的目標”。這就是10年、20年後將登上世界芭蕾舞舞臺的K舞蹈演員們的活躍令人期待的理由。

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