“三顧茅廬請來韓東勛”vs“總統的分身”. December. 16, 2023 09:09. by 權九龍記者 9dragon@donga.com. 15日上午，國民力量黨議員們召開緊急非常議員總會，就法務部部長韓東勛的緊急對策委員長壹職發生了正面沖突。黨內主流及領導層所屬議員們主張“即使三顧茅廬也要請來韓部長”，而非主流人士則反駁稱“如果推出尹錫悅總統的分身，能贏得（國會議員）大選？”金起炫代表辭職後，在領導層空白事態中，在準備轉換緊急對策委員會體制的情況下，就緊急對策委員會委員長人選問題，各議員的意見分歧很大，預計將會面臨困難。 在當天上午非公開進行的議員大會上，有18名議員出面發言，遠遠超過預定時間，持續了2個小時左右。黨智囊團汝矣島研究院院長金成願議員作為第壹個發言者表示：“應該以緊急對策委員長為中心沖擊目前的僵局”，“能夠突破此次危機的人就是韓部長。我認為即使三顧茅廬也要請來。”親尹派主流、金碩基最高委員表示：“他擁有僅次於共同民主黨代表李在明的認知度和支持度，而且他與接受審判的李代表形成鮮明對比，因此雖是檢察官出身，也不要緊。” 相反，非尹派的金雄議員則表示反對韓長官的任職，稱“我們黨起到了龍山2中隊的作用，因此得不到國民的支持。”據悉，包括曹海珍議員在內的重量級議員也以韓長官沒有政治經驗為由，表明了比起緊急對策委員長，更應該由今後組成的緊急對策委員會負責工作的意向。據悉，金代表辭職前在團體聊天室擁護金代表的初選者們當天沒有單獨發言。 國民力量黨在當天的議員大會上未能達成壹致意見。據悉，議員們接連發表自由言論後，院內代表尹在玉表示“因為出現了多種意見，所以很難立即做出決定”，並表示“今後將通過追加議員大會等，進壹步收集議員們的意見。”隨著當天的議員大會比預想的要長，原定於11點舉行的第二次再選議員的懇談會也被取消。第二次再選的議員當初計劃召開座談會，討論克服黨危機狀況的方案。

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