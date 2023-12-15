李剛仁所在的PSG涉險進入UEFA冠軍聯賽16強. December. 15, 2023 08:16. by 金正勛記者 hun@donga.com. 李剛仁所在的巴黎聖日耳曼隊（PSG•法國）進入了歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽16強。 PSG在14日舉行的2023~2024賽季冠軍聯賽F組小組賽最後壹輪第6輪與多特蒙德隊的客場比賽中，以1比1與對方握手言和。PSG隊在下半場第6分鐘被多特蒙德隊率先攻入壹球，但5分鐘後，沃倫•紮伊爾-埃默裏（法國）攻入扳平比分的1球。當天，李剛仁首發出場，在球場上踢了68分鐘，貢獻1次效射門和4次傳中，但未能取得攻擊點（進球或助攻）。 當天取得1分的PSG以2勝2平2負（積8分）的成績位居小組第2位，成功進入了16強。在F組另外壹場比賽中，AC米蘭隊在客場以2比1戰勝紐卡斯爾聯隊，與PSG隊同積8分。但在與AC米蘭隊的對決中，PSG隊在凈勝球上保持領先，由此上升到了小組第2位。在歐冠小組賽中，積分相同的兩支球隊將根據相互交鋒戰績來確定小組排名。如果相互交鋒戰績相同，則以凈勝球計算排名，PSG在與AC米蘭的主場比賽中以3比0獲勝，在客場比賽中以1比2敗北，凈勝球領先。 隨著當天最後壹場比賽的結束，進入本賽季歐冠聯賽16強賽的16支球隊塵埃落定。特別是“衛冕冠軍”曼城隊（英格蘭）在6場小組賽中全部獲勝，進入了16強。曼城隊在當天舉行的與貝爾格萊德紅星隊（塞爾維亞）的客場比賽中，以3比2獲勝，與皇家馬德裏隊壹起取得小組賽全勝的戰績。效力於貝爾格萊德紅星隊的黃仁範雖然未能帶領球隊獲勝，但攻入了個人歐冠聯賽處子球，全場貢獻了1粒進球和1次助攻。

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