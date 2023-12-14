數學之父們. December. 14, 2023 08:16. . 數學是我們國家高考（大學入學考試）中最重要的科目。這也是學生們放棄最多的科目。在規定的時間內誰快速解答難題的世界裏，數學只能成為挫折的對象。那種數學到底是誰創造的？為什麽需要數學？ 提到數學之父，人們就會想到畢達哥拉斯或阿基米德。被譽為文藝復興美術三大巨匠的拉斐爾所畫的《雅典學院（部分•1509~1511年）》中也有他們登場。在西斯廷教堂墻壁上畫的巨大的壁畫上，以柏拉圖和亞裏士多德為中心，畫著展示西方學問根基的偉人。因為大家活動的時代或地區不同，所以用畫家的想象力創作了該場面。 有趣的是兩位數學家的樣子。生活在公元前6世紀的畢達哥拉斯坐在畫面左側的最前面。禿頂的他被年輕的弟子們包圍著，在厚厚的書上寫著什麽。也許是為了證明畢達哥拉斯理論而投入其中。向他伸出小黑板的青年是阿基米德。用畫展現了自己發現的“阿基米德原理”。阿基米德在澡堂裏發現浮力原理，赤身裸體地跑出來高喊“我找到了”的故事非常有名。也許他想向早活了幾百年的老前輩炫耀自己偉大的數學發現並得到認可，拉斐爾則用這種面貌表達了這種心情。畢達哥拉斯認為萬物的根源是“數”，相信世界會根據數法則行動。將宇宙命名為具有秩序意義的“Cosmos”的也是他。 數學是提問、推論和證明的學問。這就像哲學壹樣。古代數學家是哲學家。數學也像哲學壹樣慢慢思考並尋找答案的過程非常重要。壹個人做不到，得壹起解決才行。數學就是這樣發展世界的。用壹兩個錯誤答案就能使人生受挫的數學不是數學。

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