半導體核心企業荷蘭阿斯麥在人工智能芯片戰爭中合作變得重要. December. 12, 2023 08:37. by 朴賢益記者 beepark@donga.com. 因為尹錫悅總統的出訪，擔綱“半導體供應網”主要軸心的荷蘭再次受到關註。特別是尹錫悅、三星電子會長李在镕、SK集團會長崔泰源壹起訪問的半導體設備企業阿斯麥（ASML），實際上壟斷生產尖端半導體生產所必需的曝光設備。有分析認為，隨著人工智能的擴散，高性能芯片市場急劇增長，韓美日半導體同盟的成敗取決於與荷蘭的合作強度。 據半導體業界11日透露，阿斯美與美國應用材料公司、拉姆研究公司、日本東京電子壹起被選為世界四大半導體設備公司。以市場調查企業統計數據統計為準，去年全球半導體設備市場占有率中，應用材料（20%）居首位，阿斯美（18%）居第二位。 半導體是通過刻寫電路的曝光、刻蝕、清洗、封裝等過程制作的。阿斯美是曝光領域世界第壹的企業。生產在半導體基板晶片上畫出細微、復雜的電路的核心設備。特別是阿斯美在全世界獨家供應的極紫外線（EUV）曝光設備是7納米（1納米等於10億分之壹米）級系統半導體及10納米中期級以下的DRAM等超微工程所必需的。 阿斯美壹年可以生產的EUV設備限定為50臺左右。這就是半導體制造商之間設備確保競爭激烈的原因。此前，代工（半導體委托生產）世界排名第壹的臺灣臺積電幾乎掃蕩。據悉，三星電子的EUV擁有量是臺積電的壹半。這就是阿斯美被稱為比顧客公司影響力更大的“超級乙方”的原因。 韓國企業也格外重視與荷蘭的關系。李在镕分別於2020年10月和去年6月訪問荷蘭，親自負責阿斯美。今年以來，三星電子出售了部分阿斯美股份，但仍然持有0.4%的股份。SK海力士在2021年與阿斯美簽訂5年內4.7萬億韓元規模的EUV設備長期供應合同，正在持續合作。去年11月荷蘭首相馬克·呂特訪韓時，尹錫悅總統在首腦會談之前還與阿斯美首席執行官（會長）彼得·本寧克舉行了茶談會。李在镕和崔泰源也參加了這壹活動。 對於韓國半導體業界來說，確保EUV設備是最緊迫的課題之壹。因為以生成型人工智能為中心的人工智能服務器、人工智能手機、人工智能電腦等正在迅速擴散。為了用於人工智能的高配置處理器，不僅是圖像處理裝置（GPU）等人工智能芯片，尖端存儲器DRAM的需求也將大幅增加。 據集邦咨詢透露，第三季度（7-9月）代工市場占有率方面，臺積電為57.9%，三星電子為12.4%，兩家企業之間的差距拉大到了45.5個百分點。對於三星電子來說，為了確保更多的顧客，急需擴大尖端工程。美國、日本等國家的追擊也非常猛烈。英特爾從10月開始通過首次使用EUV的“英特爾4”工藝生產半導體芯片。將於14日作為人工智能芯片上市的英特爾新壹代中央處理器“Core Ultra處理器”也是通過EUV生產。 據悉，在存儲器領域，美國美光公司也計劃在日本廣島工廠引進EUV技術，批量生產尖端半導體。也就是說，存儲器強者三星電子和SK海力士沒有閑暇的時間。 韓國科學技術院（KAIST）電氣電子工學部教授金正浩（音）表示：“在晶圓代工等超微工程中，EUV是不可或缺的裝備，今後為了與跨國企業競爭、培養韓國的人工智能半導體產業，加強與荷蘭及阿斯美的合作是非常重要的課題。”

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