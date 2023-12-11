專欄：孫興慜等在國內不能獻血的原因. December. 11, 2023 08:11. . 幾天前訪問了首爾松坡區可樂市場生魚片中心，受了不小驚嚇。雖然是平日晚上8點多的時間，但現場擁擠不堪，座無虛席。考慮到三四個月前對日本福島核汙水排放的擔憂和恐懼還在蔓延，這不得不說是驚人的反轉。 雖然所有人的不安並沒有消失，但是因為核汙水而拒絕水產品本身的國民似乎減少了很多。這是美國、英國、澳大利亞研究組接連在《科學》等權威國際學術雜誌上發表“汙水幾乎不可能對人體產生負面影響”的研究結果，對真相的信任積累的結果。曾對國際原子能機構（IAEA）發表的“危險度低於國際標準值”表示懷疑的在野黨的主張也失去了力量。看著水產市場充滿活力的樣子，我覺得我們社會正在逐漸擺脫對核汙水的心理陰影。 但是怪談發揮力量的領域也不少。最具代表性的是，對被稱為“人類瘋牛病”的“變異型克雅氏病（vCJD）”的過度擔憂而產生的血液管理規制。 根據政府規定，在英國滯留3個月以上（1997年以後）或1個月以上（1980~1996年）時，不得在國內獻血。在法國等歐洲國家停留5年以上的人也是如此。也就是說，英國留學生或長期遊客中，相當壹部分人壹生都不能在國內獻血。不僅是效力於英超聯賽的孫興慜、黃喜燦，過去效力的朴智星、奇誠庸也是如此。 過度規制帶來的損害完全由病人們承受。血液不足導致的必需醫療現場的困難呈現出慢性化的樣子。特別是，由於血液規制，血液制劑免疫球蛋白出現了缺貨現象。因此，小兒川崎病、移植後免疫缺陷等小兒、重癥患者的必需藥品庫存面臨枯竭危機。據說，重癥患者較多的首爾大學醫院很多時候甚至擔心中斷治療。 綜合國內外專家的意見，認為獻血傳播瘋牛病的危險實際上已經消失是合理的。據澳大利亞和英國研究人員透露，如果接受英國居民的血液輸血，患上vCJD的可能性是14.5億分之1。美國、澳大利亞、中國香港等國家和地區為了解決血液不足事態，以這種科學根據為基礎，從去年開始刪除或放寬相關規定。但是韓國血液管理當局擔心瘋牛病爭議重演，未能積極放寬規制。 在新冠病毒感染癥（COVID-19）擴散當時，經歷各種怪談的國民中，大部分現在都想自己找出真相進行判斷。在野黨試圖在明年4月國會議員大選之前牽出“福島核汙水問題”的態度發生變化也是因為這個原因。因為15年前對瘋牛病事件的痛苦記憶，不能對必需醫療現場的崩潰置之不理。對於獻血規定，比起“因害怕蛆而不能腌制醬”，現在更需要以科學根據為基礎說服國民的勇氣。

한국어