阪本龍壹103分鐘的告別問候. December. 11, 2023 08:12. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 可以看到坐在鋼琴前的男人瘦削的背。今年3月去世的日本世界音樂巨匠阪本龍壹(1952~2023年)留下的103分鐘的告別問候就這樣開始了。 將於本月27日在韓國進行全球首映的電影《阪本龍壹:Opus》講述了故人的最後壹次演奏。從在樂隊“黃色魔術交響樂團(YMO)”活動時期開始,到電影音樂,最後的正規專輯《12》的收錄曲,收錄了音樂人生的歌曲。直覺到生命的盡頭,他以“想再拍壹次可以接受的作品”的意誌,從去年9月8日到15日共拍攝了8天。在故人認為的在日本發出最好聲音的NHK 509攝影棚,每天拍攝3首左右歌曲,共拍攝了2、3次。 從歌曲《lack of love》開始,共演奏20首歌曲。孤獨感的《solitude》、明朗氛圍的《ichimei-small happiness》、充滿哀愁的《the last emperor》等名曲紛紛入圍。據說,這些歌曲是故人親自選曲和編曲的歌曲,表現了從漆黑的黑暗中經過淩晨和白天,重新回到夜晚的壹天時間。 影片主要集中於故人的演奏和表情。他的兒子空音央導演用黑白畫面處理,讓觀眾投入到演奏中去。得益於此,隱約聽到的故人艱難的呼吸聲和翻樂譜的聲音都讓人感覺像是音樂的壹部分。阪本龍壹生前看過完成的編輯本後留下了“成為壹部好作品”的話。

