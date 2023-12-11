“不是說要解除實際居住義務嗎……”即將入住的4萬戶家庭陷入混亂. December. 11, 2023 08:12. by 鄭順九記者、崔東洙記者 soon9@donga.com，dschoi@donga.com. 2021年在仁川適用轉讓價上限制供應的A小區。當時每3.3平方米的售價為1100萬韓元左右，比附近的B小區價格（每3.3平方米1600萬韓元左右）便宜，因此需求集中。但面臨明年4月左右即將入住，最近的氛圍卻截然相反。由於經濟蕭條，公寓價格持續下降，B小區價格降至1100萬韓元左右。這意味著入住時A小區的房價很有可能下降到銷售價以下。 最近A小區居民之間出現了“如果不廢除實際居住義務，房子可以以原價出售，反而更好”的說法。如果違反實際居住義務，就要向韓國土地住宅公社出售房子。此時的交易價格是銷售價加上定期存款利息的價位。也就是說，出售價格和行情差價都可以得到保障。附近公認中介事務所相關人士表示：“周邊行情本來就很低，很多居民違反居住義務，說要賣給韓國土地住宅公社，以防止損失。” 隨著廢除銷售住宅實際居住義務的方案未能在12月的定期國會上通過，市場混亂正在擴大。照此下去，相信今年1月政府宣布而接受認購的這些人要突然籌集數億韓元的余款或損失定金，放棄房子。甚至出現了像A園區壹樣故意違反實際居住義務的動向。 有人指出，房價上漲期引進的短視性限制導致市場混亂，但政府和國會卻對此置之不理。 據韓國土地住宅公社10日透露，到今年10月為止，收到約550件關於違反實際居住義務的出售規定的咨詢。公社相關人士表示：“仁川等地房價下降趨勢明顯，很多電話詢問在市價比銷售價低的地區，可以以多少錢賣給公社。”實際居住義務是首都圈限購制公寓中簽者實際居住在2-5年銷售住宅的制度，如果在期限內移居，就要將該住宅出售給韓國土地住宅公社。如果違反該規定，將被處以壹年以下有期徒刑或1000萬韓元以下罰款。 據國土交通部透露，以上個月為基準，適用實際居住義務的首都圈公寓共有72個園區、47595套。首爾9個園區（7647套）、京畿50個園區（3221套）、仁川13個園區（9727套）等。其中包括約1.2萬套規模的首爾江東區奧林匹克公園（遁村住宅公社重建）。 漢陽大學城市工學系教授李昌武（音）指出：“實際居住義務是在不考慮市場停滯可能性的情況下制定的制度，因此有很多漏洞。首爾等地明年的入住量急劇減少，因此應盡快放寬限制，使限購制公寓以全月租、買賣的形式出現。”

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