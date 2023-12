如此多彩的韓國人. December. 09, 2023 09:33. by 李智允記者 asap@donga.com. 地球上人類可以分為幾個物種? 答案是1個。因為超過80億名的全世界人都屬於Homo sapiens(智人)這壹“單壹品種”。15萬~20萬年前出現的現生人類Homo sapiens是“Homo migrans(移動的人類)”和“Homo habilis(雜種人類)”的綜合,這是古人類學研究的定論。從古代到現代,人類不斷向其他地區(in the other zones)移動,經歷廣泛混血的多樣性的結果就是今天的我們。 包含上述內容的書是解釋去年年末進行的會議的演講和訪談後編成的。慶熙大學全球歷史文化研究所學術研究教授廉雲玉、首爾大學保健研究生院教授趙英泰、嘉泉大學創業大學客座教授張大益、高麗大學媒體系教授閔英、延世大學本科大學教授金學哲、京畿大學犯罪矯正心理學教授李秀貞(以上人名音譯)等6名各領域的研究人員參加了此次活動。 從社會學、人口學、犯罪心理學等角度解釋多樣性,並不單純地呼籲“換位思考”的感性。這本書以事實和邏輯為依據,刺激了包容、連帶的動機,書中說:“國內19歲以下人口每100人中就有3人出生在多文化家庭,占全體國民14%的700萬人以上分散在海外180多個國家的韓國是移居國家。”另外,還提到了韓國的總和生育率下降到0.8名以下的情況,並強調:“如果不與被稱為移民的多種人攜手,生存本身就會變得困難。” 在書後半部的緊張對話文中,提出了人口學、社會文化多樣性不足的韓國應該做出怎樣的努力。書中說,與其他文化圈產生異質感的老壹代不同,應該把用智能手機連接全世界的“Zalpha壹代”(1990年代中期至2020年代中期出生的壹代.)培養成擴大多樣性的主角。該書提議:“基於平臺,需要在歷史上史無前例的‘文明的同時代性’出生的壹代的正規教育課程中編制‘多樣性教育’等制度上的變化。”

