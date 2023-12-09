美國國會要求“報告駐韓美軍駐紮改善方案”……意在加強對朝中俄的遏制. December. 09, 2023 09:32. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 美國國會要求美國國防部長勞埃德·奧斯汀報告包括駐韓美軍在內的印太司令部指揮體系和駐軍態勢改善方案，以應對與中國的霸權矛盾等印太安全環境的變化。分析認為，此舉意在加強與美國的核心同盟韓國、日本的軍事合作，加強對朝鮮、中國、俄羅斯等的遏制力量。 美國參眾兩院軍事委員會當地時間7日通過公布的《2024財年國防授權法案》協議表示：“國防部長應在法案通過360天內提交有關美軍在印度洋太平洋部署和司令部結構的報告。”協議還特別指出：“報告應該包括對駐韓美軍和駐日美軍的影響在內的印太司令部組織結構的修改建議，包括對加強與同盟國及夥伴的合作的建議。” 這是2023年國防授權法案中沒有的內容，今年首次在法案中出現。有分析認為，這與在野黨共和黨等政界部分人士主張擴大駐韓美軍應對中國入侵臺灣等問題的作用不無關系。 協議提到了今年4月尹錫悅總統訪問美國時通過的《華盛頓宣言》，內容包括“通過深化宣言的核遏制合作的方式加強韓美同盟”。輕視駐韓美軍重要性的前總統特朗普如果在明年大選中再次執政，可以消除部分人擔心的延伸威懾措施預計將化為烏有。駐韓美軍人數將維持在目前的28000名左右。 美國國務院副國務卿提名人庫爾特·坎貝爾（照片）也在同壹天舉行的參議院人事聽證會上表示，“很擔心朝鮮是不是認為已經不再關心與美國的外交。這意味著我們應該更加集中於遏制力”，再次強調加強遏制的重要性。坎貝爾在拜登政府中掌管印太戰略，被稱為“亞洲沙皇”。他判斷稱，雖然美國目前致力於中東和烏克蘭戰爭，“但從根本上看，美國的長期利害關系主要在印度洋太平洋。（中國）有實質性的突襲危險。”

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