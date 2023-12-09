韓華將向澳大利亞出口3萬億韓元規模的裝甲車“Redback”. December. 09, 2023 09:32. by 郭道英 now@donga.com. 韓華集團將在國內首次向澳大利亞出口由民間企業主導開發的步兵戰鬥裝甲車“Redback（紅背蜘蛛）”，合同規模達3萬億韓元。這是在沒有壹張圖紙的情況下，在2018年著手事業5年後，打敗美國、英國、德國等響當當的防衛產業發達國家所取得的成果。 韓華航空航天公司（Hanwha Aerospace）8日表示，公司澳大利亞法人和澳大利亞國防部之間簽訂了提供129輛未來型軌道步兵戰鬥裝甲車紅背蜘蛛等的24億美元（約3.138萬億韓元）規模的正式合同。此前，7月澳大利亞政府曾將紅背蜘蛛選定為軍隊現代化政策的壹環“LAND400第三階段”事業的優先協商對象機器種類。 根據此次合同，韓華航空航天將在2028年之前依次向澳大利亞軍隊供應129輛紅背蜘蛛。生產將在澳大利亞維多利亞州吉隆正在建設的當地工廠進行。此前，2021年與澳大利亞政府簽訂1萬億韓元出口合同的K9自行火炮也將在這裏生產。 紅背蜘蛛是民間企業首次以出口為目的自行研究開發此前在國內沒有的武器產品，並出口到先進市場的事例。有評價認為，韓華甩開戰車強國德國萊茵金屬和美國通用動力、英國BAE系統等，取得澳大利亞政府的軍隊現代化事業，韓國防衛產業打開了新局面。防衛事業廳表示：“這是在世界國防產業市場上展示韓國武器體系的潛力的壯舉”，“這是以國家安保室為中心，泛政府層面的多方面支援取得的成果。”

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