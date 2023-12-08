SK首次進入“堂兄弟經營”……崔昌源擔任二把手. December. 08, 2023 09:03. by 郭道英 now@donga.com. SK集團自1998年崔泰源會長（63歲）就任後，時隔25年將首次進入“堂兄弟經營”體制。崔會長的堂弟SK Discovery副會長崔昌源（59歲）被提名為子公司首席執行官協議體、集團最高決策機構SK SUPEX追求協議會議長壹職。 SK7日宣布了包括議長等新選任案在內的“2024年高管人事及組織調整”。面臨包括半導體、電池在內的集團主力事業危機的崔泰源，選擇崔昌源擔任集團第二把手。任期為兩年。崔昌源參與集團經營，被解讀為將加強企業主壹家的責任經營，克服危機。 從2017年起領導SUPEX追求協議會的4名副會長全部辭去代表理事職務，實際上退居二線。在國內外危機狀況下，預計短期內崔泰源的領導力將進壹步強化。財界相關人士表示：“隨著主要子公司的代表理事和Supex委員長們被新老交替為社長級，集團經營核心實際上強化為會長和議長的‘雙塔’體制。” 崔昌源是已故SK創始人崔鐘健的第三個兒子。畢業於首爾大學心理學系和美國密歇根大學經營研究生院後，1994年進入鮮京集團經營企劃室擔任科長。1998年，SK前任會長崔鐘賢去世，堂兄崔泰源繼承集團經營的那壹年就任SK化學理事。2017年，他成為SK化學、SK天然氣、SK生物科學等中間控股公司SK Discovery的副會長。SK相關人士表示，崔昌源性格穩重，埋頭苦幹，深得崔泰源的信任。 據財界透露，崔昌源以沒有沒有持有SK（株）股份，SK Discovery子公司懸案較多為由，拒絕擔任議長職務，但在崔泰源持續說服下，最終表示接受。

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