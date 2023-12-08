即便“取消殺手題”也“不好考”，滿分考生壹人. December. 08, 2023 09:03. by 朴星民 min@donga.com. 在韓國政府決定取消“殺手題（超高難度題）”後首次舉行的2024學年度高考中，國語、數學、英語領域的體感難度都高於去年，是歷代級“不好考”。出題當局分析說，作為“殺手題”的代替方案，出現了多種類型的高難度題，提高前茅圈的辨別能力，導致了這壹結果。但是，有人仍然主張出了折磨考生的“殺手題”，預計爭議將持續壹段時間。 韓國教育課程評價院7日公布了11月16日實施的2024學年度高考的評分結果。各領域標準分數最高分是國語150分、數學148分，國語高出2分。去年國語為134分，數學為145分，數學高出11分。 特別是國語，與去年難度平平相比，體感難度大幅上升。國語標準分數最高分與2019年（150分）壹起，是自2005學年度引進高考體制以來的最高分。標準分數是顯示個人分數與全體應試生平均差距多少的分數。如果考試困難，平均分低，標準分最高分就會上升。入學考試業界評價說，通常標準分數最高分在140分以上就很難。 以絕對評價方式進行的英語為例，壹等（原分數90分以上）在全體應試生中占4.71%（20843名），比去年的7.83%（34830名）減少約14000名。這是2018學年度引進絕對評價以來的最低水平。考生A某說：“雖說沒有殺手題，但這是殺手高考。”入學考試業界預測，國語和英語分數對高考當選和落選的影響力將比去年增大，數學的比重將變小。也有人預測，在隨時招生中，因未能達到高考最低等級而被淘汰的考生將會層出不窮。 教育界分析說，政府的“取消殺手題”方針提高了今年高考的考生體感難度。尹錫悅總統6月指示“在高考中排除教育課程之外的殺手題”。這被考生們理解為“容易的高考”，紛紛預計高考難度會降低。但據高考專家分析，為了確保辨別力，出現了不亞於“殺手題”的高難度題，而且出現了與正確答案混淆的選擇題，令很多考生驚慌失措。教育部人才政策企劃官沈敏哲（音）表示：“僅排除殺手題，就為恢復對公共教育的信賴提供了契機。” 對於歷代級“不好考”，全領域滿分者只有1人，據悉是畢業於龍仁外國語大學附屬高中的壹名女學生。該學生是選擇科學二科目的自然類誌願生。高考滿分者在2014學年度曾出現過33名，但引進文、理科綜合高考的2022學年度只有1名，去年只有3名。

한국어