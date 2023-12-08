對家長式社會進行無情的破壞……穿梭於出版界的“K妖怪”. December. 08, 2023 09:02. by 李素研記者 always99@donga.com. 現在是“K妖怪”的全盛時代。包括最近的NAVER網絡漫畫《老虎大哥》、今年6月完結的tvN電視劇《九尾狐傳1938》、電影《外星+人》（2022年）等在內，古典傳說中的妖怪們正通過內容物復活。螭（傳說中的壹種沒有角的龍）、九尾狐、半人半妖、食人蟲……這是韓國傳統妖怪體現韓國創造物的想象的基礎。 正式介紹傳統妖怪的研究和出版也跟著變得活躍起來。韓國傳統藝術研究所首席研究員金容德（音）最近從佛畫等韓國文化遺產中篩選出8種幻想動物，出版了《隱藏在文化遺產中的神秘動物詞典》（Dam&Books出版社）。之前《韓國妖怪圖鑒》（WisdomHouse出版社•2019年）和從古典小說中選出20種妖怪的《妖妄而怪劣的家夥》（訥窩出版社•2021年）也獲得了很好的反響。下面我們來了解壹下該領域新進學者們選出的韓國妖怪的魅力。 ●顛覆以男性為中心價值觀的“兀術飛叉” 妖怪是暴露傳統價值觀和欲望之間的沖突的存在。在韓國76部古典小說中找出157種妖怪的“K妖怪專家”、全州大學人文科學綜合研究所研究教授李厚男表示：“‘兀術飛叉’才是朝鮮最惡劣的女性妖怪。”連名字都比較陌生的這個妖怪出現在古典小說《三綱明行錄》中。從第壹次登場開始就非常破格。“從藍上衣縫隙中露出紅肉，黃色的頭發就像著火了壹樣。兩耳根稀疏的鬢角像錐子壹樣，從犀利的眉毛中可以感受到殺氣。…腰部像柱子壹樣厚，胳膊像棒子壹樣結實。”兀術飛叉是殺人後包餃子吃的妖怪，她拔掉沈重的柱根砸倒丈夫，無情地號令少爺們。 李教授解釋說：“兀術飛叉是完全顛覆男性家長制支配的朝鮮社會要求女性的女人味兒的妖怪”，“誕生於支配該時代的倫理與女性欲望、男性恐懼沖突的地方。” 古典小說《黃將軍傳》中出現的妖怪“隱修者”是壹棵身高50尺（約15米）、有4只眼睛和6個胳膊的銀杏樹。原本是壹棵平凡的樹，遇到惡人嚴平後得名，化身為妖怪。他追隨嚴平，按照其意願跺腳發動地震，用分身術復制與自己相似的妖怪，殺人滅口。李教授說：“雖然是惡妖，但是遵守與給自己取名之人的義氣的面貌是隱修者的魅力。” ●“妖怪身上包含欲望之間的矛盾、善惡邊界” 韓國傳統藝術研究所首席研究員金容德就韓國妖怪表示：“被描繪成可以選擇善惡的兩面存在是其魅力所在。”“雷公神”就是其中的代表。雷公神是擁有電閃雷鳴能力的存在，在日本和中國佛畫中，他被認為是妨礙釋迦牟尼醒悟的妖怪。相反，在朝鮮佛畫中，從18世紀後半期開始，他被描繪成切斷妨礙釋迦牟尼之惡的助手。金研究員表示：“從中可以看出當代朝鮮從多方面看待惡人的觀點”，“從這壹點來看，更增添了K妖怪復雜多變的魅力。” 鬼怪研究的權威人士、國立民俗博物館館長金鐘大（音）表示：“妖怪身上不僅包含了當代人最害怕的恐懼根源，還包含了支配倫理和欲望之間的矛盾、善與惡的界限”，“研究K妖怪將成為思考人性的壹種途徑。”

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