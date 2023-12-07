大法院院長候選人曹喜大提醒的原則和常識. December. 07, 2023 08:46. . 大法院院長候選人曹喜大表示贊成引進“事前審查扣押搜查令問題”和有條件的拘捕令申請制。其宗旨是，有必要加強法官的拘捕令審查權，牽制檢察機關濫發扣押搜查和以拘留為主的調查。曹喜大還要求改善法務部負責大法院院長人事考察。 曹喜大在5日和6日舉行的國會人事聽證會上表示，“我很清楚（檢察機關的）扣押搜查存在問題”，並表示將積極討論事前審查扣押搜查令的問題，並在大法官會議上進行討論。該制度將改變只以書面形式進行的現行扣押搜查令審查方式，由法官盤問事件相關人士後決定是否發放。 檢察機關對嫌疑人的手機或電腦進行無差別的扣押搜查是基於調查便利主義。這導致與犯罪無關的個人私生活、企業的商業秘密也暴露給調查機關等副作用隨之而來，引發另案調查的情況也不少。這就是法院要嚴格審查扣押搜查令的必要性和範圍的原因。但是去年扣押搜查令的簽發率達到了91.1%，簽發件數增至2011年的4倍左右。這從側面證明了檢察機關暴走，法院無法控制這壹點。 對於附加限制居住地等條件釋放拘留對象後，只有在違反條件的情況下才能實際拘留的有條件拘留，曹喜大表示：“如果成為大法院院長，將立即著手（改善制度）。”其核心要義是，在減少拘留的同時，防止因駁回拘捕令而毀滅證據、逃跑的憂慮。曹喜大之所以提及該制度，是因為"“調查機關的力量和關心過分集中在拘留與否上，正在產生副作用”的判斷。也就是說，無視刑事司法的大原則——不拘留調查，相比正式審判更重視拘留，屬於本末倒置。 曹喜大還提出了“至少大法官和大法院院長的考察最好在法務部以外的地方進行”的意見。他認為，壹個政府部門——法務部下屬的人事信息管理團負責司法部首長候選人的考察，不符合三權分立原則。雖然對此不斷有人指出，但法務部表示，“過去也是政府方面做的”，並繼續大法院院長的人事考察。這是令人難以接受的卑劣的辯解。必須嚴肅地接受曹喜大所指，立即著手制定改善方案。

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