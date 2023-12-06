笑星梁世炯：“詩是緩解壓力的手段……主要是在壹切都亂套的時候寫詩”. December. 06, 2023 08:04. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “詩集中的作品大部分與其說是搞笑，不如說是悲傷的故事。主要是在壹切都亂套的時候、期待感變成失望的時候寫詩。” 笑星梁世炯（38歲）5日在首爾中區弗朗西斯教育會館舉行的記者座談會上透露了4日出版詩集《星之路》（JANGSUStory出版社）的契機。他說：“對我來說，詩是壹種有趣的遊戲，也是通過表達感情來緩解壓力的手段”，“與節目不同，內心也有柔弱和感性的壹面。為了成為帥氣的40歲，我決定出詩集。” 2003年以笑星出道的他在SBS《尋找笑容的人們》、tvN《喜劇大聯盟》等搞笑、綜藝節目中以特有的調皮角色活動了20年。新刊共刊載了88首詩。“戴著禿頂假發/畫胡須鱷取下黑眼圈/今天應該會爆笑吧”（出自《喜劇演員》），描繪了演出結束後空虛的心情；“走著走著/忽然很想妳，閉上了眼睛/今天比昨天更開心呢”（出自《我想吃爸爸做的五花肉炒辛奇》），表達了對2014年因癌癥去世的父親的思念。 他說：“本來我只是給周圍寫短文送禮物給他們，但是這種習慣延續了下來，所以出版了詩集”，“我想寫壹首像羅泰柱詩人壹樣壹眼就能看懂的‘舒適的詩’。”據悉，詩集版稅將全部捐給燈塔獎學會，用以幫助陷入危機的青少年。

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