“執政第三年”尹錫悅變酷的方法……解決方案是加強“民政”系統. December. 05, 2023 07:58. . “相當的酷。” 這是尹錫悅總統擔任檢察總長的2019年10月，在大檢察廳國政監查中對李明博政府的評價。“在拘留總統親信和哥哥以及這些人時，他並沒有什麽幹預。樸槿惠政府時期的事情，大家都知道。”也就是說，即使調查政權實權人物不正之風，也沒“"改變規定使調查無力化或用人事進行報復”。雖然引起了文在寅政府人士的強烈反對，但法律界部分人士確實表示肯定。 青瓦臺介入蔚山市長選舉事件的調查不知不覺已經過了4年。從調查到起訴，經歷了嚴重的陣痛，經過“床鋪審判”後，在起訴3年10個月後，有了壹審宣判。還有過提起“國際標準”、對該事件的公訴狀進行非公開處理的事情。正如正面瞄準文在寅青瓦臺的調查的大膽性壹樣，大多數調查檢察官都被降職等，後續風暴也非常猛烈。 該事件的壹審有罪也給貼上“執政第三年”標簽的尹錫悅政府帶來了啟示。有人警告，政府在明年的議會選舉管理上要遵守嚴格的中立義務是基本，現政府不知不覺間成為檢警“司正”對象的日子也越來越近了。蔚山市長選舉介入事件以文在寅政府執政第二年的2018年地方選舉為對象，在第二年冬天進行了調查。 從執政第三年開始，檢察機關和政府之間的緊張氣氛也將加劇。在權府周圍虎假狐威的勢力展開的各種活動逐漸成熟並演變成事件，也是在這個時期。檢察總長李元錫也會留意到，根據對“檢察總長出身的總統”政府浮出水面的腐敗疑惑采取多麽嚴格的標準，對檢察機關的中立性和信賴性的評價也會有所不同。更何況，在壹線時期，他並不是無可奈何的“斧頭”，而是被稱為精巧的“擊劍刀”。 相反，尹總統曾是檢察機關的首長，但現在他是國政最高負責人。現在，他自己“要酷”的時候即將到來。親信集團的問題浮出水面或政策制定和執行過程中出現的問題，不知何時會演變成刑事案件。已經有人試圖歪曲“尹的想法”，貫徹自己的意願。共同民主黨集中提出了德意志汽車特檢、大莊洞50億俱樂部特檢等所謂的“雙特檢”，正在壓迫現政權進行調查。因此，剛剛開始的“雙特檢”處理局面，龍山-檢察機關-在野黨之間復雜的“過招”的入口，會在哪裏呢? 這時候，總統室應該重新審視“系統”是否正常運轉。法務部長韓東勛就檢察官違法嫌疑表示：“任何組織都可能存在問題，但有壹個糾正的系統，該系統正在運轉。”龍山建議將此代入總統秘書室。 萬壹因為是“我們這壹邊”的問題和“上級”的問題而包庇或掩蓋的話，鍁擋不住鋤頭擋住的事情的那壹天就會來到。在陷阱采訪爭議中，向金建熙女士傳達包包的過程本身不就引起了軒然大波嗎?無論是往總統室填補有能力的人，還是任命特別監察官，還是恢復民政首席秘書，都需要加強民政功能。那樣才會酷。誰都不負責，系統也名存實亡，豈能不積累風險呢？

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