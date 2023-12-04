首爾上巖洞將建世界首個“兩環交叉大觀覽車”. December. 04, 2023 08:03. by 全慧珍記者 sunrise@donga.com. 最早將於2027年在首爾麻浦區上巖洞建成世界上首個兩環交叉的“雙輪”形態的大觀覽車（摩天輪）。 首爾市3日表示，將正式推進在麻浦區首爾世界杯公園內的和平公園建設大觀覽車“首爾雙眼”（Seoul Twin Eye•暫稱）事業。首爾市今年3月曾表示，作為“大漢江項目”之壹，將在上巖洞壹帶建設環狀大觀覽車。 首爾雙眼被設計成了直徑180米的大觀覽車。大觀覽車上搭載了64個密封艙，壹次最多可乘坐1400多人。這壹規模比英國倫敦的著名景點“倫敦眼”（定員800人）還要大。首爾市相關人士解釋說：“兩個環交叉的雙輪形態的大觀覽車在世界上尚屬首次”，“通過兩個環確保了對地震和風等的安全性，同時增加搭乘人員，提高了事業性。” 大觀覽車下面將配備演出場和展示場等文化設施和餐廳等便利設施。此外，還計劃建設可以進行噴泉表演的蓮花池、從地鐵6號線世界杯體育場站到大觀覽車的單軌電車等。最早將於2025年動工，2027年竣工。 推進大觀覽車建設的“首爾雙眼聯盟”（暫稱）是首爾住宅城市公社（SH）等參與的企業集團。他們於上月29日向首爾市提交了將大觀覽車事業內容具體化的提案書。首爾市未來空間企劃官洪善基（音）表示：“在發揮獨創性設計的同時，將確保公共性，使大觀覽車成為首爾的旅遊勝地。”

한국어