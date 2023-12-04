在新加坡登場的機器狗？“Spot”……期待成為生產革命的象征. December. 04, 2023 08:03. . 去年1月，在美國拉斯維加斯世界最大的信息技術（IT）•家電展示會“CES 2022”上，最成為話題的瞬間是機器狗“Spot”的登場。跟隨現代汽車集團會長鄭義宣登上舞臺的黃色四足步行機器人Spot，在眾多相機快門下也沒有露出緊張的神色，順利完成了任務。當年4月，Spot護送了訪問京畿華城市現代汽車南陽研究所的時任總統職務接管委員會委員長安哲秀。今年4月訪韓的國際展覽局（BIE）視察團在歡迎午宴場所首爾新羅酒店最先見到的也是Spot。 現代汽車集團收購了2021年6月投入11億美元（約1.43萬億韓元）開發Spot的美國機器人企業波士頓動力。這是2020年10月鄭會長就任後進行的最大收購合並（M&A）。Spot每次登場都引起話題，但並沒有傳來機器人產業取得進壹步成果的消息。部分人甚至開玩笑說“價值1萬億韓元的導盲犬”、“機器人事業的主要收入來源是YouTube”（波士頓動力公司YouTube頻道的訂閱者達319萬名）。 Spot上個月在新加坡再次露面。現代汽車集團的新加坡全球革新中心（HMGICS）將Spot作為正式職員，而不是“兼職生”。兩臺Spot在各自像房間壹樣的工作場所“Cell”裏緊緊跟著壹名工作人員。人完成作業後，將拍攝15張照片，並立即檢查38個零部件是否組裝好。Spot拍攝的照片被轉移到電腦上，人工智能（AI）實時確認不良。正如鄭會長所說的“機器人是為人類服務的手段”壹樣，實現了這壹點。 HMGICS的生產革新不僅僅是Spot。移動在各Cell組裝的車身的是無人駕駛機器人（AMR）。利用將整個工廠通過數碼進行復制的“數字雙生”，實時找出生產過程中存在的問題並進行修改。最重要的是，果斷地放棄了使汽車產業存在的傳送帶方式，以Cell方式設計，以接受對未來移動出行的多種要求。 不僅是現代汽車，三星、LG等韓國企業之所以以“快速追隨者”戰略書寫成功故事，是因為生產效率性為後盾。1970~1980年代的秘訣是像現在的東南亞壹樣既便宜又誠實的勞動力。1990~2000年代，周密的供應鏈管理（SCM）提高了競爭力。但是2010年代以後，國內人工費變貴，各種勞動限制阻礙了發展。SCM比起個別企業的競爭力，“國家力量”變得更加重要。在全球制造業市場上，“韓國制造”、“韓國創造”的魅力只能逐漸褪色。 這就是正確使用Spot的HMGICS的出現令人高興的原因。現代汽車表示，將HMGICS用作生產革新的測試臺。如果成功，將積極引進國內外新工廠。 用傳送帶吞噬全世界汽車產業的福特的成功故事，韓國企業沒道理不再書寫。期待Spot成為“革命”象征的那壹天。

한국어