去年新生兒預期壽命首次減少……因新冠疫情減少0.9歲. December. 02, 2023 08:09. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 據調查，去年出生的新生兒預期壽命（今後有望生存的平均生存年限）比前壹年減少了近1年。這是因為去年新冠病毒導致的死亡人數增加。預期壽命減少是自1970年開始進行相關統計以來的第壹次。 統計廳1日發表的《2022年生命表》顯示，去年新生兒的預期壽命為82.7歲，比前壹年減少0.9歲。預期壽命是推測該年度各年齡段的死亡頻率和原因今後也會維持的假設下可以活到幾歲的統計。以去年為例，新冠病毒死亡人數急劇增加的影響反映在預期壽命上。去年新冠死亡人數為31280名，比前壹年（5030名）增加了6倍以上。統計廳人口動向課長林英壹（音）表示：“如果沒有新冠病毒，去年新生兒的預期壽命將比前壹年增加0.1歲。” 去年新生兒因癌癥死亡的概率為18.1%，在死亡原因中最高。其後依次為心臟病（9.5%）、新冠病毒（9.4%）等。新冠病毒的死亡概率在前壹年的2021年為1.6%，在死亡原因中排在前10位之外。據推測，去年新生兒的預期壽命如果沒有癌癥，將延長3.1歲，沒有心臟疾病，將延長1.1歲，沒有肺炎，將延長0.8歲。 從性別來看，男性新生兒的預期壽命為79.9歲，女性為85.6歲。與前壹年相比，男性減少0.8歲，女性減少1.0歲。男女新生兒之間的預期壽命差為5.8歲，是自統計以來最小的壹次。男女之間的預期壽命差距在1970-1985年拉開，此後呈現出減少趨勢。林英壹解釋說：“從1985年開始，隨著男性主要死亡原因肺癌等死亡者的減少，差距開始縮小。” 據預測，去年60歲的男性和女性將分別繼續在世22.8年和27.4年，比前壹年分別減少0.7年和1.0年。據預測，40歲的男性和女性將分別在世40.9年和46.4年。去年，除患病期間外，新生兒期待健康度過的時間為65.8年，比兩年前減少0.5年。

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