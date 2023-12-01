“再延長壹天”，以色列與哈馬斯在停火結束前10分鐘達成協議. December. 01, 2023 07:57. by 開羅=常駐記者金起潤 pep@donga.com. 以色列和巴勒斯坦武裝團體哈馬斯在30日停火結束期限之前，決定再延長壹天停火時間。在加沙地區持續著“不安的和平”的情況下，以色列和巴勒斯坦方面在約旦河西岸地區持續發生了流血沖突。 據巴勒斯坦通訊社報道，上個月29日，以色列軍隊突襲了西岸傑寧難民營的壹棟建築。以方名為“鎮壓恐怖分子”的此次襲擊造成4人死亡，其中包括8歲兒童和15歲青少年。巴通社公開了部分被槍擊兒童和青少年痛苦場面的視頻。 以色列軍方發表聲明稱：“打死2名恐怖分子，在此過程中又有兩人死亡。（建築物內的）恐怖分子嫌疑人投擲爆炸物，以實彈射擊應對。”28日進入傑寧展開恐怖分子搜查作戰的以色列軍隊當天表示，逮捕了17名巴勒斯坦人。 居住在西岸地區猶太人定居點的以色列極端主義者攻擊巴勒斯坦居民的事情也接連不斷。以色列網絡媒體《以色列時報》上月29日報道說，在西岸地區穆阿拉紮特地區，壹群看似武裝人員的以色列定居者襲擊巴勒斯坦居民住宅的視頻在網上流傳。視頻中，武裝分子用希伯來語大喊大叫，嘲弄並毆打巴勒斯坦居民。此前，美國總統拜登曾警告攻擊巴勒斯坦平民的以色列極端主義者說：“已經做好了采取禁止發放簽證等制裁措施的準備。”白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比也強烈譴責說：“絕對不能容忍現在發生的事情（巴勒斯坦平民犧牲）。” 以色列和哈馬斯在停火最後期限還剩10多分鐘的30日上午6時50分左右達成協議，將停火延長壹天至1日上午。30日，開戰後第三次訪問以色列的美國國務卿布林肯與以色列政府討論了長期停火及減少平民傷亡的方案等。

한국어