2.2→2.1%，韓國央行連續3次下調明年經濟增長率預測值. December. 01, 2023 07:56. by 李棟勛記者 dhlee@donga.com. 韓國銀行（央行）將明年經濟增長率預測值從現有的2.2%下調至2.1%。今年和明年的物價上漲率預測值分別上調至3.6%和2.6%。據分析，隨著高利率、高物價的長期化，對經濟增長也產生了負面影響。 韓國銀行在30日發表的《修正經濟展望》中，將今年的增長率維持在既定的1.4%，明年將下調0.1個百分點，為2.1%。這是繼今年5月（2.3%）和8月（2.2%）之後，連續三次下調明年的增長率預測值。 韓國銀行總裁李昌鏞在當天的記者座談會上表示：“明年經濟增長率受國內外緊縮長期化和緩慢的消費恢復趨勢的影響，預計會低於8月份的預測值”，“考慮到美國等發達國家的增長率呈下降趨勢，2%左右的增長率並不算差。”韓國銀行預測，如果國際油價超過每桶90美元，明年的增長率將下降至1.9%。 今年和明年的物價上漲率預測值為3.6%和2.6%，分別比原來上調了0.1個百分點和0.2個百分點。也就是說，隨著最近食品價格的上漲，物價放緩速度將比預想的要慢。韓國銀行當天連續7次將基準利率凍結為3.5%。

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