通貨膨脹之戰直到最後都不算結束. December. 01, 2023 07:56. . “縮水式通貨膨脹”、“降級式通貨膨脹”、“捆綁式通貨膨脹”、“流媒體通貨膨脹”……. 這些都是最近隨著各種物價上漲而產生的各種新詞。如果說減少產品容量和成分含量的分別是縮水式通脹（shrinkflation）和降級式通脹（skimpflation），那麽比起單個，提高捆綁產品的價格的是捆綁式通脹（bundleflation）。這是在小區超市可以看到的高物價時代的千態萬象。再加上在線視頻服務（OTT）訂閱費同時上漲的流媒體通脹（streamflation）。 “小伎倆”漲價就是證明控制通貨膨脹有多麽困難的事例。韓國銀行在最近發行的報告書中分析稱：“價格及工資設定形態的變化是導致通貨緊縮（物價上漲緩慢）緩慢的主要原因。” 事實上，目前的通貨膨脹基調是世界趨勢。隨著人口老齡化帶來的生產人口減少、氣候變化帶來的農產品價格暴漲、脫離全球化帶來的生產費用上升等同時發生，大部分國家都受到了物價壓力。著名經濟學家、英國倫敦政經大學（LSE）名譽教授查爾斯•古德哈特表示：“過去30年是低利率時代，但今後30年由於人口老齡化，儲蓄會減少，消費會增加”，暗示高利率、高物價將長期持續。 但是物價上漲的主要因素因國家而異，因此對通貨膨脹的應對只能有所差別。實際上，韓國10月份的消費者物價上漲率為3.8%（與前壹年相比），超過了美國（3.2%）。這是自2017年8月以後時隔6年零2個月韓美物價上漲率再次發生逆轉。自去年物價達到頂點後到今年9月為止，韓國（0.19%）的月平均下降幅度也小於美國（0.36%）、歐洲（0.57%），因此物價上漲率率的鈍化速度較慢。這是因為，與能源、糧食自給度較高的美國相比，韓國對外依存度較高，而且受到匯率上升的影響。再加上壹度壓抑的電力、煤氣費等公共費用上調壓力也不小。有人指出，與美國相比，勞動市場僵硬，市場競爭不那麽激烈的韓國經濟結構也是引發高物價的原因。 最近以食品價格等為中心物價回升後，韓國銀行30日凍結了標準利率，將今年和明年的物價上漲率預測值分別上調至3.6%和2.6%。也就是說，到明年年底為止，很難實現2%的物價目標。也就是說，高物價局面變長的所謂“粘性（sticky）通貨膨脹”可能會正式開始。 通貨膨脹可不是好惹的。據國際貨幣基金組織（IMF）今年9月的報告書顯示，從1970年至今在56個國家發生的111起通貨膨脹中，只有64起（57.6%）在5年內被控制住。通貨膨脹在1年內得到穩定的事例只有12起（10.8%）。IMF建議道：“為了控制高物價，核心是維持壹貫性的緊縮政策”，“不要因為出現通貨膨脹緩和征兆就草率地解除緊縮強度。”代表性的通貨膨脹鬥士、前美聯儲主席保羅•沃爾克的回憶錄題目《Keeping at it（持續緊縮不動搖）》難道不也是韓國貨幣當局應關註的教訓嗎？

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