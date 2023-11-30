尹錫悅：“釜山申辦世博會失敗，都是自己不足所致”. November. 30, 2023 08:04. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹錫悅總統29日就釜山申辦2030年世界博覽會失敗道歉說：“壹切都是我的不足。”隨著與沙特阿拉伯的票差遠比預想的嚴重，批評輿論越來越強烈，釜山地區的民心也非同尋常，尹錫悅親自出面平息事態。 尹錫悅當天上午在龍山總統室召開了事先沒有計劃的新聞發布會，發表了題為《關於世博會致國民的話》的談話。在實時轉播約10分鐘的談話中，尹錫悅三次提到“不足”“責任”等詞，反復表示“很抱歉讓大家失望”。 尹錫悅表示：“在民間和官方接觸過程中我們所感受到的關於（各國）立場的預測，似乎出現了很多偏差。希望大家認為壹切都是我的不足。”他還說：“民間和官方真的非常努力地共同展開了活動。沒能好好指揮並引導申辦成功，是身為總統的我不足的緣故。”他表示：“雖然申辦世博會失敗了，但我國國土均衡發展的戰略將照常推進。在南部地區以釜山為據點，為順利進行所有經濟、產業活動，將毫無差池地進行基礎設施建設。” 此前，總統室認為申辦世博會是大幅拉動嶺南地區支持率的機會，從民官層面全面投入可用資源。總統室相關人士表示：“這是重要的國政課題，但由於發生了變化，國政負責人直接向國民發表談話是理所當然的。”

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