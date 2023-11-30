伍茲時隔7個月重返球場，“如果有壹天不能奪冠，我將退役”. November. 30, 2023 08:04. by 李憲宰 uni@donga.com. “驅動我的原動力是競爭。” 繼4月份的大師賽後，時隔7個月再次回到球場的“高爾夫皇帝”泰格•伍茲（48歲•美國）依然表現出了自信。 29日，伍茲在自己的財團主辦的邀請賽“英雄世界挑戰賽”開幕前夕，在巴哈馬奧爾巴尼高爾夫球場舉行的記者會上表示：“我喜歡競爭。如果有壹天我再也不能奪冠，到時候我不會逃跑，我會慢慢離開。” 由泰格-伍茲財團邀請的20名世界頂級選手參加的該大賽為期4天，總獎金為450萬美元（約58億韓元）。伍茲將於下月1日淩晨1時52分與賈斯汀•托馬斯（美國）同組開始第1輪比賽。 此前，伍茲因右腳踝疼痛而在大師賽第三輪中途棄權，他說：“可能是因為有壹段時間沒有比賽，狀態不如以前了”，“但是受傷部位完全沒有疼痛感。”對於明年賽季的日程，他表示：“壹個月參加壹次大賽是最佳劇本。（將於2月舉行的）捷尼賽思邀請賽將成為首場大賽。”他計劃在3月份參加被稱為“第五大滿貫賽事”的球員錦標賽。 包括15場大滿貫賽事冠軍在內，伍茲在美國職業高爾夫（PGA）巡回賽上共獲得82場冠軍，此前他也曾多次受傷和復出。經常選擇該大賽作為復出舞臺的他說：“和大家壹樣，我也很好奇在本次大賽中會展現怎樣的面貌”，“我認為本周是了解我今後高爾夫方向的‘大跳躍’。” 伍茲計劃在該比賽結束後，與兒子查理壹起參加同月16日至17日舉行的PNC錦標賽。

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