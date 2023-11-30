被困在歐洲的黃金遺物時隔10年回到烏克蘭. November. 30, 2023 08:03. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 2014年俄羅斯強制合並烏克蘭克裏米亞半島後，在歐洲展示中被困住的克裏米亞半島文物被返還給了烏克蘭。去年2月因俄羅斯入侵而經歷艱難戰爭的烏克蘭在“文物所有權戰爭”中取得了勝利。 據英國《衛報》等媒體報道，烏克蘭國立歷史博物館28日向大眾公開了部分克裏米亞半島文物。據《衛報》報道，包括當天公開的文物在內的500多件文物是2013年克裏米亞半島的4個博物館為“斯基泰人文物展示會”而租借給荷蘭阿拉德•皮爾遜博物館的。古代遊牧民族斯基泰人被認為是烏克蘭、俄羅斯等斯拉夫民族的共同祖先，以黃金工藝而聞名。 問題是在荷蘭舉行展示會的2014年俄羅斯強制合並克裏米亞半島後發生的。克裏米亞半島4個博物館主張文物的法律所有權，向荷蘭法院提出了返還請求訴訟。 但是2016年阿姆斯特丹法院在壹審中判決，俄羅斯合並克裏米亞半島在國際法上沒有得到認可，因此文物歸烏克蘭所有。在二審中依舊敗北的博物館進行了上訴，今年6月荷蘭大法院做出了承認烏克蘭文物所有權的最終判決。遺物已於本月27日返回烏克蘭。 烏克蘭文化信息政策部當天表示：“這是為認同感和自由而鬥爭的偉大歷史勝利”，並表示直到克裏米亞半島擺脫俄羅斯占領為止，將把文物臨時保管在首都基輔。主管此次訴訟的烏克蘭安全局（SBU）局長瓦西爾•馬利烏克強調說：“不僅是（我們的）寶物，部分歷史也得到了返還。”相反，俄羅斯克裏姆林宮發言人德米特裏•佩斯科夫反駁道：“文物是克裏米亞半島的，應該在克裏米亞半島。”

한국어