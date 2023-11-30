“驚異”快要窒息了，拆除覆蓋著老巨樹的混凝土吧！. November. 30, 2023 08:03. . 雖然聽起來有點荒誕無稽，但記者每次去的時候似乎都會感受到地球的自轉。江原平昌月精寺前的杉松林道。2006年倒下的六百歲古樹非常巨大，裏頭空蕩蕩的，感覺熊都能坐在那裏休息，如果仔細觀察對面的樹樁，就會感到頭暈目眩，在童心圓多的年輪上“發呆”坐著，壹定會產生這樣的感覺。 深入冬天的樹林，感覺愈加強烈。當朦朧的太陽失去輪廓，松鼠翻來覆去落下的雪輕輕地拍打地面時，仿佛能聽到高個子樹的導管從地表下盡情地吸水的聲音。在這樣到達的陌生地方，時間仿佛因物理實體而有所延遲。這種錯覺得益於巨大的、無言的、紮根不動的超然存在帶來的驚異。 如果說江源是山，那麽濟州就是森林。不久前去過的拒文嶽葛紮瓦。就像濟州諺語“石頭依靠著樹，樹支撐著石頭”壹樣，看到緊抓著石頭深深紮根的巨樹和上面再次覆蓋著豆瓣藤的樣子，感覺“木精”（動畫片《幽靈公主》中的森林精靈）到處都露出了頭。 雖然這種心情現在只有離開城市才能體驗到，但在傳統時代，老巨樹是日常生活的壹部分。每個村口櫸樹成了亭子樹，山腳下的神樹被認為是有神靈附體的。那個年代驚異和神秘就像吃飯壹樣自然。 當然，經過工業化，大部分已經消失，但在首爾等大城市，古老的村莊裏仍有不少大樹。只是在那裏的驚喜有點不同。“這種狀態竟然還能生存！” 老巨樹生活在建築物和道路被侵蝕的空間的縫隙中。地表被混凝土覆蓋，長寬約1米的土地上，依靠雨水與養分，在新開路時被覆土覆蓋，連根部空氣都不暢通的地方…… 首次有數據表明，老巨樹如果處於這樣的環境，就會受到很大的壓力。文化遺產廳國立文化遺產研究院18日在《自然》的姊妹雜誌《科學報告》上刊登了有關老巨樹生長環境和樹木活力的研究結果。研究組以25棵櫸樹老巨樹為對象進行了研究，結果顯示，比起樹冠展開的寬度，在狹窄的繁育空間中生長的老巨樹的最大光合作用速度等相對下降。因為覆蓋地面的混凝土會妨礙空氣、水和營養成分的移動。同樣，地面覆土越厚，水越難滲入地下，顯示樹木活力的指標越低。 請拆除老巨樹周圍的混凝土吧。把人工覆蓋的泥土去掉，讓根部可以呼吸。研究組在電話中表示：“放長椅的話應該沒問題，但至少樹冠寬度要保持自然擱地狀態，這樣才不會影響老巨樹的生長。”天然紀念物中還有被推測為活了600~700年的櫸樹。也就是說，我們正在慢慢殺死能長命百歲的大樹。與枯死的老巨樹壹起，我們的驚異也快窒息了。

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