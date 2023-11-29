“爵士公園1000韓元公演時代即將落幕”. November. 29, 2023 08:20. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. “舉辦演出壹次需要1500萬韓元以上。多虧了說‘很好看’牽著手來看演出的觀眾們，壹次次都堅持了下來，就這樣已經過了21年。” 從2002年開始，每周二都會在首爾江南區纖維中心等地舉行演出“爵士公園”的文化營銷集團代表金妙煥（63歲•音譯）26日表示：“說實話，真的很辛苦。”文化活動咨詢公司文化營銷集團在政憲財團等的贊助下，在最初的2年裏免費舉行爵士樂演出，之後從觀眾那裏只收取1000韓元門票錢。期間共舉辦了227場演出，累計觀眾達12萬人次，擴大了國內爵士樂的基礎。但是纖維中心租賃合同沒有延長，將於下月12、13日結束演出後關門。 演出的開端是記錄古巴老音樂家的紀錄片《布埃納•維斯塔社交俱樂部》（2001年）。金代表說：“我想起了在美8軍中萌發韓國爵士樂的音樂家們。我想創建韓國版的布埃納•維斯塔社交俱樂部。”從2005年開始，年輕音樂人也參與了演出。任喜淑、全濟德、MALO、雄山等很多音樂家都曾去過“爵士公園”。 500個座位的觀眾席只要10分鐘就預約完畢，有時甚至階梯也坐滿了觀眾。觀眾年齡從10多歲到80多歲不等。金代表說：“想到以爵士樂為媒介，幾代人聚在壹起享受，感到很欣慰。” 在下個月的最後壹場演出中，爵士公園大樂隊、吉他手查理•鄭等60人將登臺演出。金代表說：“唯壹的遺憾是沒能廣泛宣傳鋼琴家、薩克斯管演奏家等在世界舞臺上具有演奏實力的人”，“如果有意願進行Mecenat（文化藝術資助）活動的企業，我想原封不動地交出內容。”

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