申智愛的復活，以JLPGA獎金排名第三的成績結束賽季. November. 28, 2023 08:01. by 李憲宰 uni@donga.com. 目前征戰日本女子職業高爾夫（JLPGA）巡回賽的申智愛（35歲）以獎金排名第3位的成績結束了2023賽季。 26日，在日本宮崎縣宮崎鄉村高爾夫俱樂部（72桿）舉行的JLPGA巡回賽本賽季最後壹場大賽理光杯最後壹輪第4輪比賽中，申智愛抓下1頭老鷹、2支小鳥，吞下1個柏忌，打出低於標準桿3桿的成績。最終，申智愛取得低於標準桿5桿共283桿的成績，與古江彩佳（日本）並列位於第4位。落後獲得冠軍的山下美夢（日本•低於標準桿10桿共278桿）5桿。 這是申智愛確認自己健在的賽季。申智愛在美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽上共獲得11個冠軍後，於2014年將活動舞臺轉移到了日本。到2021年為止，申智愛在日本每年都取得2場以上的勝利，壹路高歌猛進。但去年受胳膊肘手術的影響，她未能捧起冠軍獎杯。 傷愈復出的今年，申智愛完全復活了。在JLPGA巡回賽賽季揭幕戰3月的大金工業蝴蝶蘭女子高球賽中，她奪得冠軍，並在6月的“地球制藥杯”上再次登上了冠軍寶座。申智愛今年只參加了22個比賽，卻名列大獎積分第2位（2790分）、獎金第3位（1.6356.8277億日元•約14.3億韓元）、平均桿數第3位（70.1595桿）。今年她又獲得2個冠軍，在JLPGA巡回賽上共獲得28個冠軍，距離可以獲得永久種子選手資格的30個冠軍僅差兩場勝利。 作為目標的“韓美日巡回賽獎金王”被推遲到了下賽季。申智愛從2006年開始連續3年成為韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽獎金王。2009年在LPGA巡回賽上登上了獎金榜第壹名。在日本賽場她還沒有獲得過獎金王。申智愛通過自己的社交媒體表示：“今後也會像申智愛壹樣不失去自我。”

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